Niet gevaccineerd: wordt Christel ontslagen?

Christel is in vaste dienst als facilitair medewerker, maar ze is niet gevaccineerd tegen corona. Ze is dat ook niet van plan, want ze heeft een auto-immuunziekte. Een vaccinatie kan effect hebben op haar ziekte. Toch zet haar werkgever druk op een vaccinatie. Heeft haar ‘vaccinatieweigering’ gevolgen voor haar werk en haar salaris? Christel vraagt mij om advies.

Christel werkt met veel plezier in de facilitaire dienstverlening voor een zorgbedrijf. Dat is haar passie: collega’s ondersteunen, zodat zij mensen kunnen genezen. Zelf staat ze tijdens haar werk niet in contact met patiënten.

Het bedrijf is recentelijk overgenomen door een Franse holding. In Frankrijk heeft de regering besloten dat daar alle zorgmedewerkers gevaccineerd moeten worden. Ook alle medewerkers die in een zorginstelling werkzaam zijn. Christel maakt er vanaf het begin van de overname geen geheim van waarom zij zich niet laat vaccineren. Het gaat tenslotte om haar gezondheid. Natuurlijk werkt ze wel mee aan de coronaregels en -maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje en de anderhalve meter afstand.

Coronatest

Na haar vakantie in Spanje zet haar leidinggevende druk op de ketel. Hij stuurt haar een persoonlijk WhatsApp bericht, met de vraag waarom ze nog steeds niet gevaccineerd is. Misschien neemt ze het wel mee terug uit Spanje, is zijn gedachte. Heb je je wel laten testen voordat je naar kantoor kwam, is zijn vraag.

Christel heeft voor haar vakantie een coronatest moeten doen, zowel op de heen- als terugreis. De negatieve uitslag is haar bewijs dat ze geen corona heeft of daar heeft opgelopen. Maar zo bereidwillig als Christel is, gaat ze voor de zekerheid nog een test doen voordat ze weer naar haar werk toe gaat. Wel zo veilig, vindt ze ook zelf.

Geen vaccinatieplicht

Door de dringende vragen van haar baas maakt Christel zich zorgen. Te meer omdat de Franse regels gelden voor het pas overgenomen bedrijf. Wat als haar ‘vaccinatieweigering’ gevolgen heeft voor haar arbeidscontract en het salaris? Of erger nog: kan ze ontslagen worden?

Ik stel Christel direct gerust. Ze hoeft zich geen zorgen te maken. Er geldt immers geen vaccinatieplicht. Dat kan haar baas ook niet verlangen: die vrijheid is vastgelegd in de grondwet. Als de werkgever van Christel haar op non-actief zou zetten, zal er altijd recht op loon blijven bestaan. Om haar salaris hoeft ze zich dus geen zorgen te maken.

Wel kan de discussie oplopen en leiden tot een arbeidsconflict, waardoor het arbeidscontract kan worden ontbonden. Een verstoorde relatie tussen werkgever en werknemer kun je maar beter voorkomen. Om die reden adviseer ik Christel om open het gesprek in te gaan met haar leidinggevende.

Een goed gesprek

Christel gebruikt mijn informatie voor een goed en open gesprek. Gelukkig verloopt het gesprek soepel en komt er meer begrip voor haar ziekte. Daarbovenop helpen de bereidwilligheid en argumenten van Christel zeker mee. Ze werken graag samen aan een veilige werkomgeving voor iedereen, zonder dat er onnodig gevraagd wordt om een vaccinatie. Haar baas snapt dat de vragen ‘pusherig’ over zijn gekomen. Hij wil ook gaan voor een goede arbeidsrelatie.

Christel bedankt me voor mijn hulp. Ze heeft nu meer zekerheid. Nu de lucht geklaard is, kan ze weer met een gerust hart aan het werk en doen waar ze goed in is.

Sean Witteveen

Jurist contractuele- en arbeidszaken bij DAS

