Op deze extra luxe cruise heb je een zee van ruimte

De gedachte aan een massale boottocht kun je direct laten varen als je voor Regent Seven Seas Cruises kiest. Deze reizen zijn adembenemende en rustgevende luxe vakanties, mede door de grote suites en ruime balkons aan zee die je ter beschikking krijgt. De chique badkamers zijn van marmer met steen en bieden alles wat je nodig hebt. En zelfs meer dan dat. Direct na het betreden van het schip overvalt je al het gevoel dat dit een heerlijke tijd gaat worden.

Persoonlijke ruimte staat hoog in het vaandel bij deze cruisemaatschappij. En dat is te zien! Omdat de accommodaties ruim en de service optimaal zijn, kun je volop genieten van de extra luxe reis over de zeven zeeën.

Geen wachtrijden

Regent Seven Seas Cruises is voorloper in luxe, comfort, service en culinair genot. Met een maximumaantal gasten van 490 tot 750 gasten, de uitgestrekte suites, meerdere restaurants en sociale verblijven is er altijd voldoende ruimte en nooit drukte. Wachtrijen voor eetgelegenheden komen hier dan ook niet voor.

Het all-inclusive aanbod op de schepen is ongeëvenaard. Onder meer onbeperkt drank, excursies aan wal en eten in speciale restaurants zijn bij de prijs inbegrepen. Dit maakt dat je prijstechnisch gezien niet voor onprettige verrassingen komt te staan tijdens deze vakanties.

Een cruise is al pure verwennerij en bij Regent Seven Seas Cruises is hier nog eens in de overtreffende trap sprake van. De service van het personeel gaat ver, zelfs tot butlerservice op penthouseniveau. Eigenlijk wordt iedereen aan boord behandeld als een VIP. De onbeperkte gratis WiFi en de was- en strijkservice maken het comfort compleet.

Groot zwembaddek

Er is verder een groot aanbod van entertainment met comfortabele, ruime zitplaatsen en tafels in cabaretstijl voor twee. Natuurlijk is er een zwembaddek dat - geheel in stijl van deze cruisemaatschappij – groot is en waar ook privéruimtes te vinden zijn. En voor de sportievelingen, die ondanks alle luxe toch niet alleen maar willen relaxen, zijn er uitgebreide fitnessmogelijkheden.

Een reis met Regent Seven Seas is een volledig onbezorgde vakantie waarbij je compleet in de watten wordt gelegd. Een minibar in je suite, gevuld naar je eigen wens, is zo’n leuk detail waardoor je merkt dat hier meer aandacht voor de gasten is. Maar eigenlijk is alles op deze schepen toch nét even beter en mooier dan wat je verwacht van een cruise.

Op en top romantiek

Het is natuurlijk op en top romantisch om met een glaasje champagne op het dek ’s avonds nog eens te genieten van het oogstrelende uitzicht over zee en de rust, wetende dat je de wereld over vaart. Wie uiteindelijk z’n extreem luxe suite opzoekt, zal beseffen dat er wederom een perfecte dag tot een einde is gekomen. Gelukkig is er nog een morgen.

Wie meer wil weten over de reizen met Regent Seven Seas Cruises, kan hier gratis de brochure aanvragen.