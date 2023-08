Dit zijn de meest gezochte hybrides en elektrische auto’s

Dat fossiele brandstoffen duurder zijn geworden, heeft ervoor gezorgd dat minder automobilisten online op zoek zijn naar benzine- en dieselauto’s. Daarentegen steeg juist het zoekpercentage naar tweedehands hybrides en elektrische auto’s. Dit blijkt uit cijfers van Gaspedaal.nl, het occasionplatform waar je het aanbod van meer dan 40 autosites en 10.000 autobedrijven vindt en vergelijkt.

Top 3 tweedehands hybride-auto’s

Als automobilisten op Gaspedaal.nl zoeken naar een tweedehands hybride-auto, doen ze dat het vaakst naar de Toyota Yaris 1.5 Hybrid (2020). Dit model heeft (in theorie) een gemiddeld verbruik van 1 op 26 en daardoor een actieradius van 868 kilometer. Een tweedehands Yaris Hybrid uit 2020 kost op Gaspedaal.nl tussen de 16.000 en 28.000 euro.

Nummer 2 van de meest gezochte hybrides is ook een Toyota: de RAV4 2.5 Hybrid (2020), met een gemiddeld verbruik van 1 op 20 en een actieradius van 1.122 kilometer. Op Gaspedaal.nl kost deze Toyota tussen de 24.000 en 52.000 euro.

De top 3 wordt afgesloten door de Kia Niro, met een verbruik van 1 op 20 en een actieradius van 936 kilometer (geldt voor de 1.6 GDI Hybrid). Dit model en deze versie kost op Gaspedaal.nl tussen de 16.850 en 36.000 euro.

Overigens kun je het gehele aanbod hybride auto’s van Gaspedaal.nl hier bekijken.

Wat is hybride eigenlijk?

“Een hybride auto heeft naast een brandstofmotor ook een elektromotor en accupakket aan boord”, vertel Jasper Verweij, auto-expert van Gaspedaal.nl. “Dankzij die elektromotor – die de brandstofmotor helpt bij accelereren – kun je met een hybride auto zeer zuinig rijden. Met een plug-in hybrid, een hybride met oplaadbaar accupakket, kun je tussen de 30 en 75 kilometer volledig elektrisch rijden en zo nog meer brandstof besparen.”

Top 3 tweedehands elektrische auto’s

Bij de elektrische auto’s wordt het meest gezocht naar de Hyundai Kona. De Kona Electric 39 kWh (2020) heeft een actieradius van 289 kilometer* en is aan de snellader binnen 50 minuten weer opgeladen. Op Gaspedaal.nl kost deze auto als occasion tussen de 24.000 en 39.000 euro.

Goede tweede is de Volvo XC40 Recharge (2022) met een actieradius van 425 kilometer en een snellaadtijd van net geen 30 minuten. De XC40 is in 2018 door een vakjury van meer dan 60 autojournalisten uitgeroepen tot Auto van het Jaar en kost op Gaspedaal.nl tussen de 22.500 en 62.000 euro.

Tenslotte wordt er veel gezocht naar de Audi e-tron. De 50 Quattro-versie uit 2020 heeft een actieradius van 300 kilometer en is na 35 minuten snelladen klaar voor de volgende rit. Op Gaspedaal.nl lopen de prijzen voor deze elektrische auto uiteen van 38.000 tot 85.000 euro.

Het gehele aanbod tweedehands elektrische auto’s is hier te vinden. Goed om te weten; je krijgt 2.000 euro subsidie als je een tweedehands elektrische auto aanschaft. Op deze pagina lees je er meer over.

Actieradius belangrijk

Tot slot nog een tip van Verweij: “Omdat elektrische auto’s een kleinere actieradius hebben dan benzine-, diesel- en hybride-auto’s, is het slim om daar in je zoektocht scherp op te zijn. En houd er rekening mee dat de opgegeven actieradius in de praktijk vaak lager uitvalt, waardoor je eerder zult moeten stoppen om te (snel)laden. Onder meer de manier waarop je rijdt, de buitentemperatuur, je snelheid en de belading van de auto (bagage, aantal inzittenden), bepaalt de daadwerkelijke actieradius.”

*De opgegeven actieradius is het theoretische bereik van een nieuwe auto.