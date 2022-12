In welke Nederlandse bank kun je het best beleggen?

“Soms moet ik glimlachen om de argumenten die beleggers geven om voor een bepaalde bank te kiezen”, zegt Schaaij. “ABN Amro heeft een heel goed dividendrendement, maar als ik vraag of dat volgend jaar nog het geval zal zijn, dan krijg ik een onzekere wedervraag: denkt u van niet, dan?”

Gratis rapport

“Bij Beursgenoten hebben we alle bankaandelen op de Amsterdamse beurs juist geanalyseerd. Wie dus de feiten wil kennen, kan dit rapport gratis lezen.”

Schaaij heeft meteen nog een tip: “Veel beleggers weten niet dat er een Nederlandse bank is die over een dikke week, op 20 december, bijna 6% uitkeert aan beleggers die de aandelen op 19 december in bezit hebben. Ook dit aandeel wordt uitgebreid toegelicht in het rapport.”

DDR-praktijken

Schaaij heeft zo zijn eigen mening over banken, maar waar het om gaat, is dat je de beste bank in je portefeuille hebt. “We hebben allemaal gezien dat de banken enorme bekeuringen kregen omdat ze hun dossiers die de overheid van hen eiste niet op orde hadden.” DDR-praktijken, noemt hij het.

“Banken zijn een verlengstuk van de overheid geworden. De vragen die tijdens controles worden gesteld aan cliënten om aan te tonen hoe iemand aan zijn spaargeld is gekomen, zijn vaak te kinderachtig voor woorden. Medewerkers van de bank zoeken naar de cliënt op internet en stellen zelfs vragen over onzinverhalen die daar rondgaan. Alsof bankmedewerkers zelf geen hersens meer hebben om te onderscheiden wat wel en niet ter zake doet. Alles om maar een vinkje kunnen zetten.”

Voortschrijdend inzicht

Schaaij vervolgt: “Enfin, ik zit niet in de politiek, maar als belegger wil ik de beste belegging in mijn portefeuille hebben. Want het gaat mij om het positieve resultaat. En dat is exact wat wij doen bij Beursgenoten. Wat vandaag goed is, kan morgen waardeloos zijn en wat vandaag waardeloos lijkt, kan de hoogvlieger van morgen zijn. Beleggen is voortschrijdend inzicht.”

Hoe zit dat met de Nederlandse banken die op de beurs genoteerd zijn en die bijna alle beleggers wel in portefeuille hebben? “Onze analisten hebben net de Nederlandse bankaandelen tegen het licht gehouden. Het is niet meer dan fair dat beleggers dit rapport kunnen lezen en dan hun eigen conclusies kunnen trekken.”

Vet op de ribben

Schaaij: “Vaak kijken beleggers naar de koers van een aandeel: staat het aandeel hoog of laag? Een aandeel van 11 euro vinden ze dan goedkoop, terwijl ze een aandeel van 22 euro duur vinden. Onzin natuurlijk. De koers van het aandeel is niet meer dan een afspiegeling van de waardering die beleggers toekennen aan het aandeel. Een aandeel van 22 euro kan dan juist goedkoop zijn en een aandeel van 11 euro veel te duur.”

Aandelen en zeker bankaandeel, beoordeelt Beursgenoten altijd fundamenteel. “Voldoen ze aan de vermogenseisen die de overheid heeft vastgesteld? Want zakken ze daaronder, dan zijn de rapen pas echt gaar. Komt er een recessie? Hoeveel blootstelling heeft de bank dan aan bedrijven waar ze geld aan hebben geleend die failliet kunnen gaan?”

Maar ook de problemen in Oost-Europa of de gestegen energieprijzen kunnen banken fors raken. “Om deze reden analyseren we vele keren per jaar de kwetsbaarheid van onze beleggingen, ook bij de bankaandelen. De eerste vraag bij banken is altijd hoeveel vet ze op de ribben hebben. En de tweede vraag is: wat wordt er per aandeel verdiend en wat krijgen wij daarvan als aandeelhouder uitgekeerd? Niet vandaag, maar juist met een blik van vandaag op morgen.”

Analyse bankaandelen

ABN Amro, Van Lanschot en ING: welk bankaandeel moet je niet hebben en welke juist wel? Beleggers en geïnteresseerden kunnen gratis en zonder verplichtingen de gehele analyse downloaden van de Nederlandse bankaandelen.