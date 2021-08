Wordt Mira op straat gezet na overname bedrijf?

Mira (56) werkt dit jaar precies dertig jaar voor een bedrijf dat telefonische enquêtes afneemt. Met veel plezier belt ze mensen die hebben aangegeven mee te willen doen aan een onderzoek en neemt met hen een vragenlijst door. Nu het bedrijf is overgenomen en Mira met een andere, Engelse, vragenlijst moet werken, wijkt ze daar soms weleens van af. Als haar nieuwe baas dit merkt, wil hij haar op staande voet ontslaan. Wat nu?

De oude baas van Mira heeft het bedrijf verkocht. Hij had zin in wat anders en een internationale groep had wel oren naar het enquêtebureau. Op zich prima voor Mira, maar de nieuwe belscripts waarmee ze moet werken zijn uitgeschreven in het Engels. De meeste gesprekken voert Mira echter in het Nederlands en ze maakt ook graag gebruik van haar eigen improvisatievermogen. Wanneer haar nieuwe werkgever ziet dat ze zich niet strikt aan het belscript houdt, beschouwt hij dat als fraude en wil haar daarom op staande voet ontslaan.

Overstuur aan de lijn

Mira is helemaal van de kaart. Ze werkt al zo lang in deze baan, hoe moet dit nu verder? Ze vertelt mij dat haar werkgever gisteren bij de rechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gedaan op basis van verwijtbaar handelen. Nadat ik het hele verhaal heb aangehoord, vertel ik Mira dat ik de beschuldiging als veel te zwaar beoordeel en dat ik mogelijkheden zie om het aan te vechten. Ik ga gelijk aan de slag.

Toekennen billijke vergoeding

Ik begin met een verweer bij de rechter tegen de zware beschuldigingen. Mira veranderde weleens een woordje in de scripts, maar het Engelstalige handboek is voor iemand die Engels niet als moedertaal heeft best moeilijk te begrijpen. Daarnaast had Mira een lang en onberispelijk dienstverband en mag daarom niet ‘zomaar’ ontslagen worden.

De rechter besluit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe te kennen op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, niet vanwege fraude dus. Hij kent naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toe van € 60.000 toe, die de werkgever aan Mira moet uitbetalen.

Werk hervatten en opnieuw ontslagverzoek

Tot onze verbazing trekt de werkgever na de uitspraak het ontbindingsverzoek in. Dat klinkt gek, maar dat kan, wettelijk gezien. Daarmee vervalt de uitspraak van de rechter. De werkgever van Mira vraagt haar zichzelf weer in te plannen en het werk te hervatten. Maar Mira voelt zich als oud vuil behandeld en wil daar niet meer werken. Daarom dienen we zelf een ontslagverzoek in bij de rechter. Die is het met ons eens en wijst het verzoek toe, met wederom de eerder toegekende billijke vergoeding uit de eerdere procedure.

Maximale vergoeding en voldoening

Mira is blij met de uitkomst van de procedure en dat zij niet meer terug hoeft naar haar werk. Het geeft mij veel voldoening dat ik Mira heb kunnen helpen. Vier weken later belt Mira en vertelt ze dat haar oude baas een nieuw bedrijf is begonnen en haar heeft gevraagd om bij hem te komen werken. Ze weet nog niet of ze het gaat doen, maar voelt zich in ieder geval erg gewaardeerd.

