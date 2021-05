Eenvoudig je gegevens aanpassen met de app Kinderopvangtoeslag

Als je kind naar de crèche of buitenschoolse opvang gaat en jij en je eventuele toeslagpartner werken of studeren, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Die toeslag betreft een voorschot; het bedrag hangt af van hoe je situatie er naar verwachting uitziet.

Een verandering in die situatie gedurende het lopende jaar kan invloed hebben op het uiteindelijke bedrag waarop je bij de jaarafrekening recht hebt. Zeker als je een wisselend inkomen hebt, bijvoorbeeld omdat je ondernemer, flexwerker of zzp’er bent. Of misschien varieert het aantal kinderopvanguren dat je per maand afneemt wel. Daarom is het belangrijk om je gegevens regelmatig te checken en indien nodig aan te passen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag

Deze veelvoorkomende veranderingen kun je doorgeven via de app Kinderopvangtoeslag:

● Meer of minder inkomen - Wie kinderopvangtoeslag aanvraagt, moet zijn of haar inkomen doorgeven. Want hoeveel toeslag je krijgt, hangt onder meer af van hoeveel je verdient. Als je in loondienst bent, is de berekening vrij eenvoudig. Als ondernemer, zzp’er of flexwerker is het lastiger inschatten wat je gaat verdienen in een jaar. Je maakt natuurlijk een zo precies mogelijke schatting, bijvoorbeeld op basis van hoeveel je in de jaren hiervoor gemiddeld hebt gewerkt en verdiend. Je kunt de rekenhulp gebruiken om te zien wat meetelt voor je inkomen voor je toeslagen. Het is belangrijk elk kwartaal te checken of je schatting nog klopt of dat je je gegevens moet aanpassen.

● Meer of minder opvanguren - Wisselt het aantal uren per maand wat je afneemt aan kinderopvang? Maak dan een schatting van hoeveel uur je gemiddeld per maand nodig hebt. Check elk kwartaal of je gegevens nog kloppen of dat je ze moet aanpassen. Zet bijvoorbeeld een herinnering in je agenda. Een tijdje geen opvang nodig? Je kunt het aantal opvanguren dan op nul zetten en aanpassen zodra je weer uren afneemt.

● Traject stopt - Volgde je een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus en stopt dat? Je kunt dit doorgeven via de app. Goed om te weten: de opvanguren waarop je recht hebt en die nog niet zijn gebruikt, mag je tot het einde van het jaar opmaken.

● Meer of minder kinderen naar de opvang - Heeft de oudste er een broertje of zusje bij dat ook naar het kinderdagverblijf gaat? Dan kun je heel simpel in de app aangeven dat er nog een kind naar de opvang gaat.

Heb je al kinderopvangtoeslag aangevraagd? Dan kun je de app meteen downloaden en gebruiken. Kijk op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag.