Feyenoord-Ajax: een ware bekerthriller en dít is de favoriet

De geschiedenis heeft moeite om de favoriet aan te wijzen voor de wedstrijd van vanavond. De twee aartsrivalen doen in de historie van het bekertoernooi nauwelijks voor elkaar onder. Van de 21 eerdere bekerontmoetingen won Ajax er 11 en Feyenoord 9. Een keer - in 1984 - werd er gelijkgespeeld en diende er een extra duel te worden afgewerkt. Dat werd gewonnen door Feyenoord doordat Peter Houtman met twee goals het doelpunt van Marco van Basten onschadelijk maakte.

Topscorers

Houtman en Van Basten zijn natuurlijk twee legendarische topschutters. Een status waarover de de spitsen van het huidige Feyenoord en Ajax voorlopig alleen maar kunnen dromen. Over de topscorers in Nederland is de laatste tijd sowieso veel te doen. Het doelpuntenaantal van de spitsen blijft flink achter ten opzichte van andere seizoenen.

Voor de halve finale van vanavond geven de bookmakers Feyenoorder Danilo en voor Ajax Brobbey de grootste kans op een goal. Scoort Danilo dan krijg je 10 keer je inzet terug en bij Brobbey is dat 14 keer.

De bookmakers van TOTO – sinds 2009 trotse hoofdsponsor en sinds 1957 partner van het Nederlands voetbal - vonden het vóór dit weekend nog lastig een favoriet te benoemen. Nu zien zij echter duidelijk Feyenoord als grootste kanshebber voor het bereiken van de finale. Ajax speelde ronduit belabberd tegen Go Ahead Eagles, terwijl Feyenoord buurman Sparta versloeg en al het hele seizoen in vorm is.

Wint Feyenoord, dan krijg je 2,35 keer je inzet terug en is Ajax de winnaar dan is dat 3 keer.

Revanche of opnieuw Feyenoord?

Feyenoord is aan een voortreffelijk seizoen bezig. De landstitel ligt voor het grijpen en bovendien werd Ajax onlangs – in de Johan Cruijff ArenA nota bene – nog met 2-3 verslagen. Mocht dat nu weer gebeuren en jij hebt daar je geld op gezet, dan kun je 14 keer je inzet verwelkomen.

Ajax zal er alles aan doen om revanche te nemen voor die recente nederlaag en wil natuurlijk de kans op een prijs in dit seizoen levend houden. Hoewel er jaren waren dat de Amsterdammers met alleen de TOTO KNVB-beker geen genoegen namen, zal de trofee in dit moeizame seizoen zeker gekoesterd worden.

Als het aan de Amsterdammers ligt, moet na FC Den Bosch, FC Twente en De Graafschap nu Feyenoord eraan geloven. De Rotterdammers kwamen in de halve finale door Heerenveen, NEC en PEC Zwolle te verslaan.

Wie nog niet meespeelt bij TOTO kan zich overigens nu heel gemakkelijk aanmelden. Zet 10 euro in als nieuwe speler van 24 jaar of ouder en ontvang 50 euro aan Gratis Weddenschappen die je kan inzetten tijdens bijvoorbeeld Feyenoord-Ajax om de wedstrijd nóg spannender te maken.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+