Moederdag: waarom bloemen zoveel betekenen

Natuurlijk kun je met woorden, een kaart of een cadeautje laten zien hoe bijzonder iemand voor je is. Maar wist je dat bloemen niet alleen een mood booster zijn, maar ook een speciale betekenis hebben? Elke bloem staat ergens symbool voor.

Bloementaal

‘Zeg het met bloemen’ is niet zomaar een uitdrukking. Bloemen hebben hun eigen taal: de floriografie. Als je hun achterliggende betekenis eenmaal kent, zegt een bloem dus meer dan duizend woorden.

Je liefde tonen, bedanken, opvrolijken: voor elke boodschap die je wil overbrengen, is er een bloem te vinden die dat verhaal vertelt. En in deze tijden waarin bij elkaar op bezoek gaan niet vanzelfsprekend is, is bloemen laten bezorgen voor Moederdag een perfecte manier om je moeder – of die ene persoon die als een moeder voelt – te laten weten hoe speciaal ze is.

Pioenrozen: gezondheid

Ze bloeien maar een korte periode in mei en juni, maar laat dat nou nét de tijd zijn waarin Moederdag valt. Geen bloem die zo’n enorme metamorfose meemaakt als de pioenroos. Als de kleine, ronde knop eenmaal openbarst, komt er een wonderschone, enorme bloem tevoorschijn.

Deze bloem dankt haar naam aan Paieon, de Griekse god van de genezing. Geef je een bos waar pioenrozen in zitten, dan staat dat symbool voor gezondheid, liefde en (nieuw) geluk.

Gladiolen: kracht en trots

Wil je jouw moeder kracht toewensen of haar laten weten hoe trots je op haar bent? Zeg het met gladiolen. De naam is afgeleid van het Latijnse woord gladius: zwaard. Logisch dus dat gladiolen ook wel zwaardlelies worden genoemd.

In de Romeinse tijd werd de gladiator die een bloedstollend gevecht overleefde, bedolven onder de gladiolen. Vandaar de uitdrukking: de dood of de gladiolen (de overwinning of de ondergang). Gladiolen zijn door hun lengte echte blikvangers in een boeket en komen prachtig tot bloei.

Roze rozen: dankbaarheid

Rozen staan symbool voor eeuwige liefde – er zouden rode rozen hebben gegroeid op de plek waar Adonis, de aanbidder van de godin Venus stierf. Niet zo gek dus dat de rode roos is uitgegroeid tot het symbool van romantiek.

Voor elke gelegenheid is er wel een roos die goed past: geel staat voor vriendschap, wit voor eerlijkheid en oranje voor enthousiasme en verlangen. Wil je jouw moeder(figuur) in het zonnetje zetten en haar bedanken voor het feit dat ze er altijd voor je is? Dan zijn roze rozen dé manier: deze kleur staat voor dankbaarheid.

Op een voetstuk

Uiteraard kun je de symboliek van je bloemencadeau verder doortrekken. Een mooie vaas in een bepaalde kleur bijvoorbeeld, maar wat ook leuk is: elegante droogbloemen op een mooi van keramiek. Omdat je moeder ook een podium verdient!

Meer Moederdag-ideeën voor dromerige veldboeketten, statementbloemen in prachtige vazen én droogbloemcadeaus die zelfs door de brievenbus passen, vind je op de website van bloomon.