Kan Carolina fluiten naar pensioen door lakse baas?

Carolina (42 jaar) krijgt de schrik van haar leven als ze van haar ex-baas te horen krijgt dat hij vergeten was haar in te schrijven voor haar pensioen. Hij wil dat nu alsnog doen, maar dan moet zij ‘even’ meer dan € 10.000 aan werknemerspremie overmaken. Zo’n bedrag heeft ze niet. Is hiermee haar rustige oude dag vervlogen?

Het is een mooie vrijdagmiddag als Carolina – meestal wordt ze Lien genoemd – een telefoontje krijgt. Het is Peter, haar oude baas van het steengrillrestaurant. Eerst vraagt Peter hoe het met Lien gaat. Of ze nog op vakantie is geweest, hoe het met naar kat gaat en hoe haar huidige baan bij de rijschool bevalt. Na twintig minuten te hebben bij gekletst, komt de aap uit de mouw: Peter bekent dat hij haar nooit heeft ingeschreven voor het pensioen.

Zeg maar dag tegen je ouwe dag

Hij vertelt Lien dat het hem heel erg spijt en, als hij hoort dat Lien schrikt, dat hij het allemaal alsnog gaat regelen. Hij kan haar met terugwerkende kracht inschrijven, maar dan moet zij ‘alleen nog even’ tienduizend euro storten voor haar ‘werknemerspremie’. Ze schikt zicht kapot. Tienduizend euro! Dat geld heeft ze absoluut niet. Peter zegt dat hij er niets aan kan doen en dat als Lien ooit haar pensioen wil ontvangen, ze het maar moet regelen. Hij zal haar de papieren opsturen. En gelijk daarna hangt hij op.

Zijn verantwoordelijkheid

Met de papieren in de hand belt Lien met mij. Ze vertelt dat ze niet weet waar ze moet beginnen. Natuurlijk wil ze wel dat haar pensioen goed geregeld is, maar geld lenen voor de werknemerspremie voelt ook helemaal niet goed. Gelukkig kan ik Lien enigszins geruststellen. Ik leg haar uit dat zij recht heeft om van pensioen verzekerd te zijn vanaf de datum dat zij begon met werken en haar ex-baas moet die mogelijkheid faciliteren. Het is zijn verantwoordelijkheid om haar tijdig aan te melden bij het pensioenfonds. Dat hij Lien nu met terugwerkende kracht onderbrengt bij het pensioenfonds, komt voor zijn rekening en risico. Ik adviseer Lien dan ook om niet akkoord te gaan met premiebetaling en ik spreek af dat ik het verder voor haar oppak.

Hakkelende Peter

Als ik contact opneem met Peter, schrikt hij. Hij had gedacht het allemaal wel even met Lien te kunnen regelen. Ik eis van hem dat hij zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van het pensioen voor Lien betaalt. Als ik hem wijs op zijn verantwoordelijkheid, begint Peter te hakkelen. Hij zegt dat hij met zijn boekouder moet overleggen en er bij mij binnen een week op terugkomt.

De volgende dag al hangt Peter weer aan de telefoon. Hij is compleet bijgedraaid nadat hij het met zijn boekhouder heeft besproken. Peter zegt dat hij nu inziet dat zijn vraag aan Lien niet fair was. Hij zal de volledige premie voor Liens pensioen betalen en hij vertelt me dat hij – om sorry te zeggen – Lien snel zal uitnodigen om een avond te komen steengrillen. Hij vraagt of ik ook wil komen. Ik bedank hem vriendelijk voor de uitnodiging, maar laat hem aan me voorbijgaan en bedank hem voor zijn oprechte spijt.

Gezellige avond

Als ik Lien een paar weken later spreek, vertelt ze dat ze een hele fijne avond heeft gehad met het steengrillen. Lien is opgelucht en blij dat haar pensioen nu goed is geregeld, maar ook dat haar relatie met Peter weer op orde is.

Sean Witteveen

Jurist contractuele- en arbeidszaken bij DAS

Heb je een juridische zorg? Dan wil je snel een oplossing. Bonje met de buren, onverwacht ontslagen worden, een heftig auto-ongeluk, een welverdiende vakantie die in duigen valt. Het kan je zomaar overkomen. Op die momenten, daar helpt DAS je bij. Je krijgt van ons juridische hulp met alle aandacht. Of je nu verzekerd bent of niet, wij helpen. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Meer juridische informatie? Bekijk onderstaande links:

Hulp rondom werk en inkomen

Vernieuwde homepage voor particulieren

Das.nl