NL-Alert een begrip, maar één instructie wordt vaak niet opgevolgd

NL-Alert is te horen op onze mobiele telefoons, ook op de oudere versies. Daarnaast is het te zien op veel digitale reclame- en vertrekborden in het openbaar vervoer. Het geluid dat afgaat op onze mobieltjes is nogal doordringend en daardoor makkelijk te herkennen. Logisch natuurlijk, want als je wil dat mensen alert worden, moet je niet met een vrolijk deuntje aankomen.

Goed lezen en de instructies volgen

Maar wat te doen als je het geluid hoort? Dat staat in het NL-Alert dat je ontvangt. Bij een grote brand met fikse rookontwikkeling krijg je waarschijnlijk het advies dat je ramen en deuren gesloten dient te houden en binnen moet blijven. Lees dus goed het bericht en volg gewoon de instructies op. Dan kan het niet misgaan, zou je denken.

Toch is er iets dat best vaak wordt vergeten. En dat komt doordat we geneigd zijn vooral aan onszelf te denken in noodsituaties. Maar een belangrijk verzoek vanuit de overheid – die NL-Alert verstuurt – is om vooral ook aan anderen te denken.

Waarschuw anderen

Er zijn altijd mensen die even geen telefoon bij zich hebben, hun telefoon uit hebben staan of tijdelijk geen verbinding hebben met een zendmast die het NL-Alert uitzendt. Dat kan iedereen overkomen. Het is dan ook belangrijk om anderen in te seinen. Dus ontvang je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en waarschuw anderen.

Grote bekendheid

Omdat NL-Alert wordt ingezet bij noodsituaties is het zo ingericht dat het hele grote groepen mensen binnen slechts een paar minuten kan informeren. De melding wordt direct verstuurd naar de providers KPN, T-Mobile en Vodafone met een eigen netwerk. Die zenden het NL-Alert vervolgens via hun zendmasten uit. Alle telefoons die contact hebben met een zendmast met bereik in het risicogebied ontvangen een NL-Alert.

De bekendheid van het alarmmiddel is inmiddels enorm. Kende vlak na de start 10 jaar geleden amper 10% van de mensen NL-Alert, nu is dat gestegen tot boven de 90%.

Maar dat wil niet zeggen dat ook iedereen altijd iedere melding hoort of ziet. Informeer daarom altijd je omgeving. Dan kun jij er zomaar met heel weinig moeite voor zorgen dat iemand toch gewaarschuwd en geïnformeerd is bij een noodsituatie.

Op de eerste maandag van juni en december zendt de overheid in heel Nederland een NL-Alert testbericht uit. Maandag 5 juni 2023 rond 12.00 uur wordt het volgende testbericht uitgezonden.