Dit doet wekelijks baantjes zwemmen voor je lichaam

Een van de voordelen van zwemmen is dat je lichaam onder water beweegt. Dat betekent dat je veel verschillende spieren gebruikt zonder ze extreem te belasten. Tegelijkertijd pluk je wel nog steeds de vruchten van je work-out doordat je hartslag omhoog gaat. Volgens Fysio+ staat een half uur zwemmen gelijk aan tien kilometer hardlopen. Wekelijks baantjes zwemmen versterkt je spieren en botten, verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en verbetert je longcapaciteit.

Intelligenter door zwemmen

Naast fysieke, zijn er ook mentale voordelen. Onderzoek wijst uit dat zwemmen je nachtrust kan verbeteren, zo meldt Gezondheid.be. Daarnaast zou het stress kunnen verminderen en helpen bij een depressie. Volgens het Griffith Institute for Educational Research kan regelmatig zwemmen zelfs iets doen voor je intelligentie. De Australische universiteit deed vijf jaar lang onderzoek naar de gevolgen van zwemmen bij kinderen. Wat blijkt? Zwemmen kan invloed hebben op het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden, zoals het beheersen van taal en wiskunde.

Comfortabele zwemkleding van goede kwaliteit

Al zin om het zwembad in te duiken? Mooi zo! Het enige dat je nog nodig hebt, is goede zwemkleding. En als je dan een badpak of bikini van goede kwaliteit shopt, kan het er maar beter ook nog eens leuk uitzien, toch? Daar komt arena om de hoek kijken. Dit zwemmerk richt zich ook op de topsport, wat betekent dat ze precies weten waar geschikte zwemkleding aan moet voldoen.

Van badpakken met een opvallende bloemenprint tot stijlvolle basic swimwear: er is bij arena genoeg mooie badkleding voor de recreatieve zwemmer te vinden. Binnen het uitgebreide assortiment is er één constante: de swimwear is uitermate geschikt om in te sporten. De badpakken zijn comfortabel, flatterend en gaan lang mee. En, zeker niet onbelangrijk: arena zet zich constant in om duurzamere keuzes te maken.

Duurzame zwemkleding: goed voor jou en het milieu

Hoe arena zich in praktijk inzet voor duurzaamheid? Het merk heeft een paar ecologische collecties uitgebracht. De badkleding van deze collecties bestaat uit gerecyclede materialen – genaamd MaxLife Eco en MaxFit Eco – met een Global Recycled Standard certificaat. Zo wordt er gebruikgemaakt van materialen die gemaakt zijn van petflessen en industrieel afval. De badkleding is sneldrogend en chloorbestendig. Extra voordeel: ze werken tegen uv-straling, waardoor je huid buiten ook nog eens beschermd wordt.

Het zwemmerk vindt het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Naar aanleiding van World Environment Day – dat op 5 juni plaatsvond – vraagt het merk extra aandacht rondom het onderwerp. Niet alleen de productie van de badkleding, maar ook het verpakken van de producten kan duurzamer. Zo wordt inmiddels bij meer dan de helft van de producten gebruikgemaakt van duurzame bronnen bij het verpakken. Ook kiest arena voor gecertificeerd recyclingkarton in plaats van papieren verpakkingen.

Beste zwemkleding shoppen

Wil je zelf zwemmen als sport uitproberen of ben je al lang aan het zwemmen en op zoek naar zwemkleding van goede kwaliteit? Dan is arena gegarandeerd een match. Shop de badpakken, bikini’s en meer op de website van arena.