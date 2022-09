Run van automobilisten op gratis benzine van verzekeringsbedrijf

Verzekeringsbedrijf Aon wil met een opvallende actie automobilisten een financieel steuntje in de rug geven. Enerzijds door ze een autoverzekering te laten afsluiten die voorkomt dat er te veel wordt betaald. Anderzijds gebeurt dat in de vorm van gratis benzine. Daar is zoveel belangstelling voor gebleken dat is besloten automobilisten nog een maand langer de kans te geven hier gebruik van te maken.

Het gaat om een tankpas van 25 euro die je krijgt als je een autoverzekering afsluit bij Aon. Overigens is het sowieso een goed idee om eens te checken of je geen andere verzekering moet nemen. Vergelijkingssite Geld.nl berekende onlangs namelijk dat maar liefst een op de vijf automobilisten een te dure verzekering heeft ten opzichte van de waarde van de auto.

Aon is een verzekeringsmakelaar die zich inzet om voor consumenten risico’s zoveel mogelijk te beperken. In een tijd waarin velen de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen, is het relevanter dan ooit om de juiste verzekeringen te kiezen. Zodoende voorkom je dat je onnodig veel betaalt. Aon heeft een vrij eenvoudige tool waarmee je zelf je premie kunt berekenen. Hierbij wordt automatisch uitgegaan van het beste aanbod, waardoor je dus nooit op een te hoge premie uitkomt.

Onnodig duur

Volgens het CBS lagen de prijzen van consumentengoederen en -diensten in juni al 8,6% hoger dan vorig jaar. Vrijwel iedereen voelt dit in de portemonnee. En dan is het natuurlijk helemaal zonde als je iets betaalt wat totaal niet nodig is. Volgens Geld.nl kiezen automobilisten in 22% van de gevallen voor een te uitgebreide dekking en betalen daardoor te veel premie. Vooral een allriskverzekering is vaak onnodig (duur) afgesloten.

Bij Aon realiseert men zich dat veel mensen in financieel zwaar weer verkeren en dat een andere - goedkopere - autoverzekering wellicht een klein beetje kan helpen. De gratis benzine kan als motivatie voor automobilisten worden gezien om een verzekering te nemen die bij hun daadwerkelijke situatie past.

En omdat hier dermate veel animo voor is gebleken, is besloten om deze actie te verlengen. Mocht je een verzekering afsluiten bij Aon, dan krijg je tot en met 30 september ook nog eens 25 euro aan benzine. Een win-win situatie dus.

Nog meer voordelen

Wie kiest voor een autoverzekering van Aon verzekert zich gelijk van hulp na een ongeval in het buitenland, pechhulp in binnen- en buitenland en hoeft geen kosten voor te schieten bij het herstellen van schade. Ook heb je gegarandeerd transport na een ongeval, waar dan ook. Dat houdt in dat je auto wordt afgevoerd en jijzelf op de plaats van bestemming komt. Verder heb je 2 jaar aanschafwaarde- en nieuwwaarde regeling bij All Risk dekking en tot wel 80% no-claimkorting.

