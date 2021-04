’Medicijnen houden mijn reuma onder controle’

Ze was destijds op reis, vertelt Gerardine. “Ineens kon ik mijn been niet meer goed bewegen. In eerste instantie dacht de huisarts aan een infectie. Toen twee antibioticakuren niet aansloegen, werd er verder gezocht. Uiteindelijk kreeg ik de diagnose ontstekingsreuma. Dat betekent dat je overal in je lichaam ontstekingen in je gewrichten kunt krijgen.”

Vroege diagnose

Volgens Gerardine is een vroege diagnose van reuma belangrijk, maar in de praktijk niet altijd even makkelijk. “Soms zijn de eerste klachten lastig te verklaren. Symptomen als vermoeidheid of lage rugpijn kunnen allerlei oorzaken hebben. Achteraf gezien had ik eerder al klachten. Ik had een druk gezinsleven met twee opgroeiende kinderen en ik zorgde in die tijd vrij intensief voor mijn moeder, daarom sloeg ik er geen acht op. Maar toen ik op reis letterlijk wat afstand had genomen van alles, openbaarde de ziekte zich ineens.”

Dankzij medicatie kan Gerardine de reuma onder controle houden. “Als je er vroeg bij bent en je krijgt de juiste medicatie, kan dat de ziekte tot rust brengen en onder controle houden. Zo krijg je minder beschadigingen aan je gewrichten. Die medicatie is echt maatwerk: samen met je arts bepaal je wat voor medicatie je wil en wat je lichaam aankan.”

Niet bij de pakken neer

Ontstekingsreuma heeft een grillig ziekteverloop. Gerardine: “Soms heb ik er meer last van dan andere keren. Afhankelijk van de mate van ontsteking zijn mijn handen dik en pijnlijk, of soms juist dun. Rennen of lange afstanden lopen gaat eigenlijk niet meer. Ik wil eigenlijk meer dan ik kan, maar ik moet rekening houden met mijn lichaam. En blijven bewegen, anders wordt de stijfheid erger.”

Hoewel ze is gestopt met werken, ging ze niet bij de pakken neerzitten. “Ik ga gewoon door, ondanks stijfheid of vermoeidheid. Ik ben actief als vrijwilliger bij de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Zo kan ik nog wat bijdragen aan de maatschappij en een verschil maken voor andere reumapatiënten. Dat is belangrijk voor mij. Gelukkig kan ik mijn tijd zelf indelen, anders is het niet altijd vol te houden.”

In balans

Het lastige van reuma is dat er vaak andere aandoeningen bijkomen. Gerardine: “Patiënten met ontstekingsreuma hebben bijvoorbeeld vaak ook last van een hoge bloeddruk, diabetes of andere problemen. Ook de wisselwerking van medicijnen kan soms voor klachten zorgen, zoals vermoeidheid. Daarom is het heel belangrijk dat je medicijnen goed op elkaar zijn afgestemd en in balans zijn. Wissel je van medicijn, dan heeft dat impact op het geheel.”

De medicijnen zorgen er uiteindelijk wel voor dat Gerardine tevreden is met haar kwaliteit van leven. “Natuurlijk, je wil liever méér kunnen. Maar over het algemeen ben ik tevreden. Vanwege mijn ziekte val ik in de hoge risicogroep voor corona, dus afgelopen jaar heb ik voornamelijk thuis gezeten. Gelukkig heb ik nu mijn eerste vaccinatie gekregen. Laatst zat ik in de auto met mijn man en het viel me op dat als je zo lang binnen hebt gezeten, je de wereld ook weer met andere ogen bekijkt. Ineens vallen me kleine dingen op, bijvoorbeeld in het landschap. Ik moet accepteren dat ik minder kan dan ik wil, maar de schoonheid zit ‘m nog steeds in kleine dingen om je heen.”

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Bijna twee miljoen mensen in Nederland hebben last van reuma. Dit is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen van gewrichten, spieren, pezen en botten. Het merendeel heeft last van artrose, ofwel slijtage van het kraakbeen. De tweede grootste groep is reumatoïde artritis, een vorm van ontstekingsreuma.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen representeert geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen. Dat zijn medicijnen die een antwoord geven op nieuwe inzichten in de behandeling van ziekten of op aandoeningen die tot nu toe onbehandelbaar zijn.