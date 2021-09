Woningnood: moet single Ymke in een bouwval bevallen?

Ymke (29) is alleenstaand, hoogzwanger en moet verplicht uit haar huurwoning vertrekken. Daarom is ze dolblij wanneer ze eindelijk een eigen woning kan kopen. Ze zocht al bijna drie jaar naar een leuke maar betaalbare woning in haar favoriete stad Haarlem. Tijdens de eerste klusweek blijkt dat de bouwconstructie een ernstig gebreik bevat. Kan ze de beoogde kosten van 8.000 euro nog op de verkoper verhalen?

De huizenmarkt is oververhit. Ook voor de Haarlemse Ymke blijkt het vrijwel onmogelijk een betaalbare woning te vinden. Zeker nu ze hoogzwanger is, wordt het alleen maar belangrijker dat ze snel een woning heeft. Na een lange zoektocht kan ze haar geluk niet op als haar bod op een charmante arbeiderswoning in de Leidsebuurt wordt geaccepteerd. Het is weliswaar iets boven haar budget en er moet nog wel wat aan gebeuren, maar eindelijk heeft ze het huis waar ze moeder kan worden.

Charme van een oud huis

Nadat ze de sleutel heeft gekregen stapt ze met een dikke buik in haar klusoverall het nieuwe huis binnen en gaat voortvarend te werk. Bij het afstomen van het behang op de slaapkamer ziet ze tot haar schrik diepe scheuren in de muur.

Ongerust stuurt ze de verkoper foto’s van de scheuren. De verkoper, Anton, is timmerman van beroep en vertelt haar dat ze er niets van snapt en niet zo moet zeuren. ‘Het is onderdeel van de charme van een oud huis’, roept hij en hangt gelijk op.

Constructie niet in orde

Maar Ymke is er niet gerust op. Dit voelt niet als de veilige plek voor haar en haar kind en ze schakelt een deskundige in om haar te adviseren. Na zijn onderzoek vertelt hij dat er een draagmuur is verwijderd bij de aanbouw. Om dit te compenseren, had er een latei geplaatst moeten worden. Dat is niet gebeurd en met de huidige constructie moet de woning onbewoonbaar verklaard worden. Het plaatsen van een latei kost minimaal 8.000 euro.

Harde buiken en paniek

Als ze mij belt, hoor ik de paniek en de verslagenheid in haar stem. Ze vertelt dat ze er niet van kan slapen en nu ook ‘harde buiken’ heeft. Ze maakt zich veel zorgen over haar baby’tje. Ik stel haar gerust en vertel dat ik dit soort zaken vaker heb behandeld. Ik verzeker de aanstaande moeder dat ik er alles aan ga doen om haar uit de brand te helpen. Daarom stel ik voor om de verkoper uit te nodigen voor een gesprek samen met Ymke en de bouwkundige. Dat is beter dan direct een boze mail sturen, want met een mail heb je de kans dat de verkoper de hakken in het zand zet. De verkoper blijkt best bereid om te praten, samen met zijn makelaar.

Totale kosten vergoed

Tijdens het gesprek en de daaropvolgende e-mailwisseling geeft verkoper Anton aan dat er echt niks ergs aan de hand is. Hij ziet niet in waarom hij hierover wordt lastiggevallen. Ik stuur Anton vervolgens een zeer dringende brief waarin ik stel dat het gaat om een ‘ernstig gebrek’ waardoor de woning niet geschikt is voor een normaal gebruik. Daarbij had hij als verkoper moeten weten dat het niet goed zat. Hij werkt immers bij een aannemer.

Mijn brief, en vooral de toon daarin, werkt. De makelaar van Anton laat weten dat deze, met veel tegenzin, de totale kosten van de latei vergoed zullen worden.

Ymke is superblij. Met deze uitkomst kan ze weer volop genieten van haar nieuwe woning. Zes weken later wordt haar zoontje Yann geboren. Als ik naar het geboortekaartje kijk dat ze me stuurt, krijg ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht.

