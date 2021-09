Gezonder leven? 5 manieren om je leefomgeving te verbeteren

Hoe en waar je woont, heeft invloed op hoe je je voelt. Wie in een fijn huis woont in een prettige omgeving is 10 tot 15 procent tevredener over het leven dan mensen die te klagen hebben over hun woonomgeving. Dat blijkt uit onderzoek (CBS, 2018).

Onder je leefomgeving verstaan we alles in en om je huis. Geluidsoverlast, luchtvervuiling of gebrek aan groen kunnen fysieke gezondheidsklachten en stress opleveren. Een rommelig huis, geen fijne thuiswerkplek of nauwelijks sociale contacten in de buurt beïnvloeden je welzijn net zo goed. Investeren in je leefomgeving is dus ook investeren in je gezondheid.

5 tips:

● Meer doen voor de buurt of meer contacten? Meld je aan voor Buurtkring, een app waar buren een hulpvraag kunnen indienen. Of organiseer een activiteit op Burendag (september) om elkaar beter te leren kennen.

● Een tuin met weinig tegels neemt beter water op, waardoor je huis in de zomer minder warm wordt. Via IVN Natuureducatie ontdek je hoe je meer groen in je tuin creëert of een buurttuin opzet. Voor vergroenende oplossingen zijn vaak subsidies beschikbaar.

● Zorg ook voor groen ín huis om de lucht te zuiveren.

● Voel je je niet veilig of ontbreekt er iets in je omgeving, zoals een supermarkt of huisarts? Klop aan bij je gemeente. Vaak zijn er speciale budgetten of hulpmiddelen beschikbaar om wijken en buurten te verbeteren.

● Geluidsoverlast van buren is heel vervelend. Ga in gesprek, want het kan zijn dat de buren zelf niet doorhebben hoe erg het is. Doe je het liever niet alleen? Je kunt iemand inschakelen die als mediator functioneert.

Handige tools

Wil jij meer tips over hoe jij je leefomgeving kunt verbeteren? Schrijf je in voor de e-mailserie van Zilveren Kruis, waarbij je vier weken tips, inspirerende verhalen en handige tools per mail ontvangt.