Circus.nl Sport & Casino nieuwe hoofdsponsor PEC Zwolle

Algemeen directeur Xander Czaikowski van PEC Zwolle is verheugd met het aantrekken van de nieuwe sponsor: “We zijn heel blij dat we met Circus.nl een contract hebben gesloten, waarbij een verlenging voor nog eens twee seizoenen afhankelijk is van wetgeving. Voor ons is dit na de promotie naar de Eredivisie in financieel opzicht een hele grote en ook noodzakelijke stap voorwaarts. We konden het ons niet permitteren om hierop ‘nee’ te zeggen.”

Circus.nl is een vooruitstrevende aanbieder van online sportsbetting en casino en heeft de Nederlandse licentie voor het aanbieden van online kansspelen sinds maart 2022.

Attractief en verantwoord

De topman van PEC Zwolle zegt met Circus.nl een Nederlandse partij te hebben getroffen die de focus heeft op een attractief online sport- en casinoaanbod waarbij verantwoord spelen hoog in het vaandel staat.

“Met onder andere Van der Valk International als aandeelhouder heeft het bovendien een bekend en betrouwbaar Nederlands familiebedrijf achter zich staan”, zegt Czaikowski. “Het is ook mede aan Frans van der Kolk van de VDK Groep te danken dat we deze stap nu kunnen maken”, vervolgt Czaikowski. “VDK zou volgens contract nog één seizoen hoofdsponsor van PEC Zwolle zijn. In het belang van de club en om de ambities die de club heeft waar te kunnen maken, heeft Frans besloten om die positie vrijwillig af te staan. Hierdoor konden wij deze prachtige deal met Circus.nl maken. Daarvoor ben ik Frans dan ook ontzettend dankbaar.”

Vlnr: Xander Czaikowski (algemeen directeur PEC Zwolle), Bas te Loo (Partnership Manager Circus) en Martijn Maertens (CEO Circus)

Graag zichtbaar in Eredivisie

De liefde van de voetbalclub voor de nieuwe sponsor is geheel wederzijds, zo laat Martijn Maertens namens Circus.nl weten. “We zijn als Circus.nl enorm trots op het feit dat we aankomend jaar samen met PEC Zwolle de Eredivisie in gaan. Sinds het moment dat de Nederlandse bettingmarkt openging en wij onze licentie verkregen, was het voor ons duidelijk dat we graag zichtbaar wilden zijn voor een groot publiek. PEC Zwolle, de stad, zijn trouwe supporters én natuurlijk de Eredivisie vormen een prachtig podium om Circus.nl te laten zien en om samen met de club onze krachten te bundelen.”

Maertens ziet ook gelijkenissen tussen de twee partijen. “PEC Zwolle streeft naar aanvallend en attractief voetbal en dat past goed bij ons merk. We zijn PEC Zwolle – en Xander in het bijzonder – dankbaar voor de fijne onderhandelingen en kijken er enorm naar uit om onderdeel te worden van de PEC Zwolle-familie. Circus.nl en PEC Zwolle: Time to Play in de Eredivisie!”

Flinke vooruitgang voor de club

Frans van der Kolk zegt namens VDK Groep dat hij met alle liefde het stokje overdraagt: “PEC Zwolle staat altijd op nummer 1. Dat de club er flink op vooruit gaat dankzij deze deal is fantastisch nieuws. En ik blijf graag betrokken als shirtsponsor en strategisch partner.”

De naam Circus.nl zal alleen zichtbaar zijn op de wedstrijdtenues van het eerste elftal en de merchandise shirts voor volwassenen. Voor wat betreft de uitingen op de shirts van de PEC Zwolle Voetbalacademie en de PEC Zwolle Vrouwen heeft de club de ruimte gekregen om hier een andere invulling aan te geven.