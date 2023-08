‘Mijn vrouw zei: als ze hier aan de deur komen, ga ik helemaal flippen’

Olé, olé, olé, riep Chuli toen ze de cheque van Gaston eerder dit jaar uit de envelop trok. Op die cheque stond een bedrag van maar liefst 50.000 euro; het stel speelde mee met twee loten. Chuli, die voluit Maria Jesús heet, danste van geluk ook meteen even de flamenco, samen met de altijd vrolijke ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij. Ze liet alle Hollanders even zien hoe je enthousiast reageert als je zo’n prachtige prijs wint.

“Het kwam vanuit haar tenen”, vertelt echtgenoot Jos. “Het team van de Postcode Loterij had zelden zo’n enthousiaste reactie gezien als die van mijn vrouw.” Jos moet bekennen dat hij zelf wel ‘heel Hollands’ reageerde. “Laat ik maar het contrast zijn, dacht ik toen Chuli zo uit haar dak ging”, zegt hij met een grote glimlach. “Van binnen was ik net zo enthousiast als zij hoor.”

Spaanse bubbel

Een dag eerder was Jos gebeld met de vraag of hij de volgende dag thuis zou zijn. “We hadden een prijs gewonnen en die prijs paste niet door de brievenbus, werd mij verteld. Ik dacht zelf aan een fiets of een plant. We zijn al minimaal 25 jaar deelnemers van de Postcode Loterij en hadden al eerder prijzen gewonnen. Een taart bijvoorbeeld en een keer een boekenbon. Daar waren we ook hartstikke blij mee, maar stiekem hoop je op die grote geldprijs. Gek genoeg durfden we daar dit keer niet aan te denken.”

Op de dag van de bekendmaking, gierde de spanning door het lijf bij Jos en Chuli. “Vooral omdat iedereen zo geheimzinnig deed, waardoor je toch wel gaat vermoeden dat het om iets meer dan een fiets of een plant gaat. Maar 50.000 euro? Het heeft wel even geduurd tot het besef kwam dat dat geldbedrag helemaal van ons was. We hebben na afloop de kinderen gebeld en een flesje cava - Spaanse bubbels - opengetrokken om het te vieren.”

Voor de oude dag

We zijn een paar maanden verder, maar er staat nog geen nieuwe auto voor de deur, zoals Jos het zegt. “Mijn vrouw was misschien heel uitbundig toen we wonnen, maar verder zijn we heel behoudend in het uitgeven van het geld. We zijn nog redelijk gezond, dus we zorgen liever dat we wat bewaren voor onze oude dag.”

Al willen ze heus niet alles oppotten, zegt Jos, die gepensioneerd docent is maar nog regelmatig werkt als oproepkracht. “Dat zou ook weer zonde zijn. Misschien dat we wat vaker op vakantie gaan. Het geeft ons in elk geval meer lucht, we hebben wat meer financiële ruimte gekregen.”

Goede doelen steunen

Dromen ze niet van een tweede huis in Spanje, het thuisland van Chuli? “Nee hoor”, zegt Jos. “We kennen genoeg mensen die daar een huis hebben, dus we kunnen altijd wel ergens terecht.”

Jos en Chuli blijven deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij, ook nu ze hebben gewonnen. “Natuurlijk, want we vinden het ook mooi dat we op die manier goede doelen steunen.”

Bij elke trekking van de Nationale Postcode Loterij valt de Straatprijs op een postcode. Deelnemers van de winnende postcode krijgen 25.000 euro per lot; daarnaast valt op één lotnummer ook een BMW. Als deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij steun je goede doelen. Minimaal 40 procent van de lotprijs gaat jaarlijks naar 146 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Nationale Postcode Loterij is op die manier ruim 7,6 miljard euro aan mens en natuur geschonken.