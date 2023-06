‘We vliegen straks in een half uur van Londen naar New York’

Als trendwatcher met als specialisme Future Mobility houdt Adjiedj Bakas nauwlettend in de gaten welke innovaties er allemaal zijn in de wereld als het gaat om mobiliteit.

Elektrische auto’s ziet hij al als normaal. Bakas kijkt verder. “We gaan zeker de lucht in en dat zal niet lang meer duren. Dan doel ik op kleine vliegtuigjes die overal kunnen landen. Ik weet dat daar al lang over wordt gesproken, maar het is nu echt heel dichtbij; er wordt al mee getest. Voor de langere afstanden pakken we straks de auto niet meer, maar zo’n vliegtuigje. En gewone vliegtuigen zullen veel sneller worden. Over vijf jaar zijn er hypersonische vliegtuigen die vijf keer zo snel gaan als de Concorde was. Je bent dan in ruim een half uur van Londen in New York.”

Verder dan de wereld

Met de kleine vliegtuigjes - of vliegende auto’s - slaat Bakas sowieso de spijker op de kop. Een bedrijf als Hyundai is hier al volop mee bezig. En er wordt door deze fabrikant zelfs verder gekeken dan de lucht boven de aarde. “Ze hebben al een onbemand voertuig voor op de maan ontwikkeld: de maanrover”, zegt Bakas. “Ik vind het mooi dat een bedrijf als Hyundai verder denkt dan de wereld. Het zou mooi zijn als ze ook een raket maken.”

De lucht in. Dat is dus wat er meer gaat gebeuren. De wegen lopen vol en dan lijkt dit dus een logisch gevolg. Bakas ziet overigens nog meer mogelijkheden in de lucht hangen. “Ik zie het wel voor me dat er een vakantieresort komt boven de wolken. Daar schijnt dan dus altijd de zon. En we gaan veel meer kweekvlees eten, ook van heel bijzondere dieren. Kijk er niet van op als je straks een stukje tijger op je bord hebt liggen. Een tijgersteak dus! En het mooie is; het dier waar dat vlees dan van afkomstig is, kwispelt gewoon vrolijk verder.”

Bakas ziet verder veel in de komst van autonome rolstoelen. Dus zelfsturende rolstoelen. “Als auto’s straks zelfstandig rijden, is het handig als rolstoelen dat ook kunnen. Dan stappen invaliden vanuit de auto een zelfrijdende rolstoel in en kunnen op die manier de stad in.”

Robot parkeert je auto

De auto van de toekomst zal vol zitten met slimme technologie om het leven van de bestuurder te veraangenamen en veiliger te maken. Bakas ziet daarnaast een belangrijke taak voor overheden om ervoor te zorgen dat binnensteden bereikbaar blijven met behulp van technologie. “Je ziet nu al dat het steeds lastiger wordt om het centrum van een stad te bereiken. Dat is een ramp voor ouderen en winkeliers. Er zullen slimme parkeermogelijkheden moeten komen, zoals valet parking waarbij parkeerrobots je auto meenemen en weer terugbrengen op de gewenste tijd.”

De zaken die de bekende trendwatcher Bakas voorspiegelt, zijn onderwerpen die dagelijks voorbij komen op de burelen van Hyundai. Dit bedrijf ontwikkelt slimme mobiliteitsoplossingen die ervoor zorgen dat mensen er in de toekomst een innovatieve levensstijl op na kunnen houden. Hyundai is voorloper in de ontwikkelingen die onze manieren van reizen veranderen. Het bedrijf wil een ecosysteem creëren waarin alle vormen van mobiliteit met elkaar zijn verbonden. Op de grond en in de lucht.

