Zo maak jij de toekomst van je kinderen een beetje mooier

Hoe de toekomst er precies uitziet, weet niemand. Juist daarom is het slim om na te denken over wat je wilt doen met je geld. Dat realiseert Carin (63) zich ook. Zij is een jaar geleden gestopt met werken en geniet van haar vrije tijd. Tijdens de lange wandelingen die ze nu maakt met haar honden begon ze na te denken over de toekomst van haar enige dochter, Stephanie (34), met wie ze heel close is.

“Hoe zou ik er als moeder voor kunnen zorgen dat haar leven aangenamer wordt, vroeg ik me af?”, vertelt Carin. “Ik was op zoek naar advies over erven en schenken. Misschien zou ik Steef op die manier kunnen helpen om bijvoorbeeld de studielening af te lossen of haar financieel kunnen ondersteunen als er bijvoorbeeld een kindje komt.”

Generatieding

Maar hoe laat je je persoonlijk adviseren in een tijd waarin je niet zomaar bij een adviseur binnenstapt, omdat je fysieke momenten wilt beperken? En als je, zoals moeder en dochter, niet vlak bij elkaar woont maar wel samen het gesprek wilt voeren? Carin koos voor Beeldbankieren met ABN AMRO: een gesprek met een financieel adviseur, maar dan via videobellen.

“Ik had het nog nooit gedaan”, vertelt Carin over waarom ze eerst enigszins aarzelde. “Dat is denk ik wel een generatieding.” Wat haar over de streep trok, was dat ze het gesprek alsnog samen met haar dochter kon doen op een moment dat voor beiden uitkwam. Ze wonen namelijk allebei in een andere stad en Stephanie heeft een drukke baan. “We zaten alledrie op een andere plek in hetzelfde gesprek”, legt Stephanie uit. “Mijn moeder bij haar thuis, ik in mijn eigen huis en dan de adviseur op zijn locatie. Dat was heel handig.”

Persoonlijk gesprek

Een andere drempel vooraf was dat je via een beeldscherm met elkaar praat. “Maar”, zo vertelt Carin, “het voelde als een persoonlijk gesprek, omdat je elkaar toch gewoon kunt aankijken.” Haar dochter vult aan: “De adviseur gaf antwoord op vragen die wij nog niet eens hadden gesteld. Dat vond ik fijn. Het voelde als een heel compleet gesprek.”

Beeldbankieren biedt dankzij slimme oplossingen dezelfde ervaring als een gesprek op kantoor, vertelt financieel adviseur Bobby van ABN AMRO. “Je kunt geen documenten over de tafel schuiven, maar wel via het beeldscherm delen. De ander kan dus meekijken. Als adviseur kan ik ook verschillende opties toelichten. En tijdens, maar ook na het gesprek, is er voldoende ruimte om vragen te stellen. De documenten stuur ik na afloop altijd toe via e-mail. Dan kunnen mensen alles na het adviesgesprek nog eens rustig doorlezen.”

Een stuk wijzer

“Ik ben zeker wijzer geworden en ik ga kijken hoe ik het voor Steef wat makkelijker kan maken”, zegt Carin. Stephanie waardeert enorm wat haar moeder voor haar wil doen. “Het helpt mij om wat beter naar de toekomst te kijken, dus ik ben superblij dat mijn moeder dit wil overwegen.”

Wil je net als Carin je kind financieel ondersteunen? Bijvoorbeeld bij het aflossen van een (studie)schuld, het investeren in een huis of door een spaarpotje te creëren voor de (toekomstige) kleinkinderen? Of heb je juist behoefte aan ander deskundig advies op financieel gebied, bijvoorbeeld omdat je groter wil gaan wonen? Check de website van ABN AMRO voor de mogelijkheden via Beeldbankieren.