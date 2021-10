‘Mijn enthousiasme leidt tot mooie successen’

“Vanuit mijn netwerk hoor ik vaak dat je elders klein wordt gehouden als junior, maar dat is bij ons absoluut niet het geval. Als je potentie hebt krijg je bij YER alle kansen die er zijn. Hier is the sky the limit, ook als jonge vrouw.”

Aan het woord is Lobke Meijerink, Key Accountmanager Digitale Overheid bij YER.

YER is een arbeidsbemiddelingsbureau dat talenten, experts en organisaties aan elkaar verbindt en ze helpt met het waarmaken van hun ambities. Het is een toonaangevende speler op de detacheringsmarkt, met kantoren in heel Nederland en België. YER biedt kansen voor werkgevers en werkzoekenden, maar zeker ook voor het eigen personeel.

Veel kansen

“Vanaf het begin kreeg ik al veel kansen en verantwoordelijkheid. Ik ging vaak uit mijn comfortzone en leerde hierdoor veel en snel”, zegt Meijerink.

Jurjen Riegman

Haar collega Jurjen Riegman kan dat alleen maar beamen. Hij is Teamlead Infra & Energie bij YER en zijn drive kent nauwelijks grenzen. “Ik haal het liefst iedere dag het onderste uit de kan. Op maandagochtend heb ik altijd zin om weer te starten. Mijn team werkt hard en iedereen voelt zich vrij om alles te kunnen zeggen en doen. We beginnen iedere dag met een lach. Voor mij is dat een belangrijke factor: je moet het goed naar je zin hebben om zakelijk écht te kunnen slagen. Elke dag wil ik het beter doen dan gisteren. Dat wil ik ook met mijn team. Samen successen behalen vind ik namelijk erg motiverend.”

Ideeën waarmaken

In de wereld van detachering is het een voortdurende zoektocht naar de juiste koppeling van werkgevers en -nemers. YER werkt hiervoor met de beste consultants uit de markt en verbindt op die manier ambitieuze studenten, starters, professionals, experts, managers en directieleden aan toonaangevende organisaties in Nederland én daarbuiten.

Maar ook nieuwe initiatieven vanuit de organisatie zelf om tot nog betere resultaten te komen, zijn meer dan welkom.

Zowel Riegman als Meijerink prijzen dan ook de vrijheid die ze krijgen bij YER om ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Zo is Riegman een traineeship gestart samen met een collega. “We zagen een kans in onze markt en wilden erop inspelen. Na de presentatie van ons plan aan de directie wisten we binnen vijf minuten dat we konden starten: ‘Goed idee, ga maar doen’, werd er gezegd.”

Meijerink had eenzelfde soort ervaring. “Vanuit de markt zag ik dat er veel potentie zit bij overheidsinstanties. Binnen dit soort organisaties is een sterk groeiende vraag naar gespecialiseerde IT’ers en men kan veel hulp gebruiken bij het vinden van de juiste professionals. Ik kreeg na het pitchen van mijn idee alle ruimte om met een collega een plan op te zetten. Samen hebben we toen voor een grote overheidsinstantie vrij snel een dedicated business unit opgezet, die nu sterk groeit. Ik voel hierdoor alle ruimte om nog verder te groeien binnen YER. Wat ik merk is dat mijn enthousiasme hierin aanstekelijk werkt en dat leidt dan weer tot mooie successen. Voor mijn kandidaten, opdrachtgevers, teamleden én natuurlijk YER.”

Bij YER zoeken ze overigens nog enthousiaste medewerkers. Wie daar meer over wil weten kan terecht op de website.