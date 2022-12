Weet waar je aan toe bent en controleer je voorlopige belastingaanslag

Met de voorlopige aanslag kunnen particulieren en ondernemers alvast maandelijks geld terugkrijgen van de Belastingdienst, of gespreid belasting betalen. Een maandelijks vast bedrag terugkrijgen of betalen kan handig zijn om je financiën op orde te houden. Zeker in deze tijd van hoge energieprijzen, dure boodschappen of onzekere vooruitzichten.

“Soms sturen we mensen ongevraagd een voorlopige aanslag,” vertelt Steef Cobben, bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor de campagne over de voorlopige aanslag. “Dat doen we alleen als wij verwachten dat zij het komende jaar inkomstenbelasting moeten betalen. Bijvoorbeeld omdat zij ondernemen of meerdere pensioenen ontvangen. Het voordeel van deze voorlopige aanslag is dat je bij de definitieve aanslag die je later ontvangt minder of helemaal niet hoeft te betalen.”

Controleren en wijzigen kan altijd

De voorlopige aanslag is een schatting gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2022 of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting. Kloppen de gegevens in de voorlopige aanslag niet? Bijvoorbeeld door veranderingen in je persoonlijke of financiële situatie? Dan is het belangrijk om te weten dat de voorlopige aanslag op ieder moment gedurende het jaar aan te passen is via Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl.

Rekenmethode box 3

Voor mensen met inkomen in box 3 kan de voorlopige aanslag 2023 verschillen van eerdere voorlopige aanslagen. Dit komt door de nieuwe overbruggingswetgeving box 3. De berekening sluit beter aan bij het werkelijk behaalde rendement van spaargeld, beleggingen en schulden. Bij de voorlopige aanslag voor het jaar 2023 is de berekening daarom aangepast. Voor meer informatie over de berekening kun je terecht op belastingdienst.nl/box3.

Hulp bij de voorlopige aanslag

De Belastingdienst begrijpt dat het controleren van alle gegevens en bedragen op de voorlopige aanslag soms ingewikkeld kan zijn. Of dat het lastig is om de aanslag te wijzigen omdat er iets niet klopt. Op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag beantwoordt de Belastingdienst daarom veelgestelde vragen. En via Twitter, Facebook en Instagram kun je zelf algemene vragen stellen. Wil je liever iemand spreken over de voorlopige aanslag? Maak dan online een afspraak om langs te komen bij de Belastingdienst of bel met de BelastingTelefoon op 0800 – 0543. Door de drukte kan het wel zijn dat je even wat langer moet wachten voordat je een medewerker aan de telefoon krijgt.

Meer weten?

Kijk op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag.