Zó wordt meer bewegen een eitje

Plan beweegmomenten in

Niets schiet er zo snel bij in als bewegen. Als je thuiswerkt en ‘s morgens achter je computer kruipt, is de kans groot dat je er aan het einde van de dag pas weer achter vandaan komt. Waar je op het werk nog wel eens naar een andere verdieping ging of een ommetje maakte met een collega, zit je nu de hele dag op je achterste. Niet geweldig voor je lijf, maar ook niet voor je psyche. Plan je beweegmomenten daarom in. Na wat beweging of wat buitenlucht voel je je vaak weer een stuk frisser en knal je die opdracht waar je al een paar uur tegenaan zat te hikken, er zo doorheen. Helemaal leuk is het als je ziet wat jouw beweegmomentje je heeft opgeleverd. En daar komt de HUAWEI Watch GT2 - die je shopt in de nieuwe HUAWEI Store - om de hoek kijken. Het slimme horloge - dat als beste werd getest door de Consumentenbond - meet je hartslag, je stappen en laat je weten hoeveel calorieën je hebt verbrand. Als dat geen motivatie is…

Ⓒ Huawei

Laat je niet afleiden

‘Mam, mama, mammie, máááám!’ Heus, je kinderen kunnen echt wel een halfuurtje zonder je. Ze gaan zelf maar even opzoek naar de afstandsbediening/voetbalkleren/die ene bikini. Laat ze van tevoren weten dat mama even bezig is en concentreer je op je bewegingen. ‘Laat je niet afleiden’ is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Maar geen zorgen: FreeBuds 3i to the rescue! Door de noise cancelling oordopjes hoor jij wel je muziek, maar niets van de buitenwereld en kun je je volledig storten op je work out.

Het hoeft niet altijd extreem

Als je geen zin om geen tijd hebt om een hele work out te doen, dan doe je dat lekker niet. Een paar keer de trap op en af of met de fiets om boodschappen in plaats van met de auto geeft je ook al wat extra beweging. Of zet een muziekje op tijdens het koken - voor je het weet dans de de keuken door. Zoek dingen die je leuk vindt om te doen, want als je iets tegen je zin in doet, is de kans vrij klein dat je het volhoudt.

Relaxen is net zo belangrijk

Eens in de zoveel tijd een momentje pakken om écht te relaxen is minstens net zo belangrijk als geregeld bewegen. Maak het jezelf comfortavel en adem een paar keer diep in en uit. Voel je de stress al van je af glijden? Als je hier wat hulp bij nodig hebt, is de HUAWEI Watch GT2 watch een uitkomst. Het slimme horloge geeft je oefeningen om te ontspannen en helpt je met de ademhalingsoefeningen zodat jij er weer vol tegenaan kan. En eh.. heb je de elegante editie al bekeken? Hij is nog super mooi ook!

In de HUAWEI Store - die vanaf vandaag online is - vind je niet alleen de handige smartwatch en de oordopjes, maar nog veel meer andere leuke gadgets. Benieuwd welke? Je bekijkt ze via deze link! Gebruik bij je bestelling (boven de 200 euro) de code ATELEGRAAF20HUAWEI1 voor 20 euro korting.