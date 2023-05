Op vakantie met de elektrische auto: zo ver kom je op een volle accu

We vergeten het soms bijna, maar Nederland is niet zo groot; we zijn zo de grens over. Fijn, want daardoor kunnen we prima op vakantie met de auto. Wist je dat je vanuit Midden-Nederland met een elektrische auto met een actieradius van 484 kilometer zo naar Amiens rijdt? Een wat kleinere auto met een actieradius van 230 kilometer brengt je in twee keer snelladen naar badplaats Brighton in Engeland.

Hieronder zie je eerst een lijstje met populaire elektrische auto’s en hun actieradius, daarna laten we je in de infographic zien hoe ver je met deze auto’s komt.

De 10 meest gezochte elektrische auto's op Gaspedaal.nl*

1. Hyundai Kona Electric 64 kWh - 484 km actieradius

2. Volvo XC40 Recharge Essential - 467 km actieradius

3. Audi Q8 e-tron 50 - 491 km actieradius

4. Volkswagen e-Golf - 230 km actieradius

5. Volkswagen ID3 58 kWh - 426 km actieradius

6. BMW i3 120 Ah - 310 km actieradius

7. Hyundai Ioniq Electric - 311 km actieradius

8. Kia e-Niro 64 kWh - 455 km actieradius

9. Skoda Enyaq iV 60 - 397 km actieradius

10. Tesla Model 3 Standard Range Plus (2019) - 415 km actieradius

* o.b.v. mei 2023

In onderstaande infographic zie je precies waar je met welke elektrische auto naartoe rijdt zonder te laden of met één of twee keer snelladen. Zo weet je nog voordat je vertrekt hoeveel kopjes koffie je kunt drinken voordat je op je bestemming bent.

Ⓒ Gaspedaal.nl

Zo’n tripje naar het buitenland met een elektrische auto vergt dus wel net wat meer voorbereiding dan wanneer je in een ‘ouderwetse’ benzinewagen rijdt. Tim Roks, automotive expert bij autovergelijker Gaspedaal.nl, geeft antwoord op de meestgestelde vragen, zodat je zonder laadstress op reis kunt. Ook deelt hij 5 tips om zo efficiënt mogelijk van A naar B te rijden.

Zijn er voldoende laadpalen in de vakantielanden?

“In de meeste Europese (vakantie)landen is de ‘laadpaaldekking’ in orde. Er staan sinds februari 2023 bijna een half miljoen laadpalen in de EU en bij meer dan 57.000 van die laadpunten kun je snelladen. Leuk weetje: Nederland heeft met 120.000 stuks het grootste aantal publieke laadpalen in Europa, plus meer dan 4.200 snellaadpunten.”

Kun je aan elke laadpaal laden?

“In principe wel. In Europa is het zo geregeld dat - uitzonderingen daargelaten - elke auto en laadpaal kan opladen via de zogeheten Mennekes-aansluiting. Veel (nog niet alle) laadpalen en laadstations bieden de keuze uit opladen en snelladen met de bijbehorende aansluitingen.

Kun je één app en één laadpas gebruiken?

“De meeste apps hebben Europadekking en kun je dus ook gebruiken buiten Nederland. Wat betreft de laadpas is het goed om uit te zoeken of je in jouw vakantieland(en) een speciale laadpas nodig hebt, want dan kun je die aanvragen. De meeste publieke laadpalen hebben overigens tegenwoordig wel een QR-code, zodat je ook zonder pas kunt laden en betalen.”

Zijn de kosten hetzelfde als in Nederland?

“De stroomkosten verschillen en de kosten van het laden dus ook. Soms kunnen er ook nog extra kosten aan het laden verbonden zijn doordat je niet alleen betaalt voor de stroom, maar ook voor het aantal minuten dat je aan de paal staat.”

Er gaan steeds meer mensen met de elektrische auto op vakantie. Staan er straks lange rijen voor de laadpalen?

“Het kan zeker drukker worden, maar daar kun je enigszins rekening mee houden. Bijvoorbeeld door niet op zwarte zaterdagen te rijden. Je kunt ook even van de snelweg af om een minder drukke laadplek op te zoeken. Die plekken zoek je van tevoren al op in je app.”

Maakt het voor je actieradius nog uit hoe zwaarbeladen de auto is?

“Als de auto vol zit met bagage en personen moet je rekening houden met een afname van 5 procent. Hangt er een caravan achter je auto? Dan neemt de actieradius vanwege het gewicht en de luchtweerstand met de helft af. Goed om te weten: bij sommige laadstations moet je de caravan (of aanhanger) loskoppelen om bij de laadpaal te komen. Je kunt dit vooraf checken via Street View te gebruiken in Google Maps.”

5 tips om zo efficiënt mogelijk van A naar B te rijden:

1. Gebruik de Eco-stand/modus

In deze stand springt je auto zo zuinig mogelijk om met stroom.

2. Houd je snelheid in de gaten

Hoe harder je rijdt, hoe hoger het verbruik. Misschien mag je op sommige wegen wel 130 km/u rijden, maar dan is je accu sneller leeg.

3. Gebruik cruise control

Een constante snelheid zorgt voor een laag verbruik.

4. Stel je navigatiesysteem in op de zuinigste route

Maak hier gebruik van als de optie beschikbaar is in het navigatiesysteem.

5. Zorg dat de bandenspanning in orde is

Bandenspanning te laag? Dan verbruikt de auto meer stroom per gereden kilometer. Zorg er daarom voor dat de bandenspanning voldoet aan de fabrieksopgave. Bonustip: auto volgeladen voor de vakantie? Pomp dan de banden harder op. Het is voldoende om 0.2 bar bovenop de fabrieksopgave te doen.

Occasionkopers zoeken sinds eind april veel vaker naar EV’s, blijkt uit cijfers van Gaspedaal.nl. De stijging in het zoekgedrag heeft een aanwijsbare reden; in de tweede helft van april werd bekend dat de prijs van benzine vanaf 1 juli omhoog gaat. Populaire modellen zijn de Hyundai Kona, Volvo XC40, Audi Q8 e-tron, Volkswagen e-Golf en Volkswagen ID.3. Ook op zoek naar een elektrische auto? Kijk op Gaspedaal.nl. De website heeft het meest complete aanbod - bijna 300.000 auto’s in Nederland en ruim 400.000 auto’s in de EU - en is daardoor de online autovergelijker van Nederland.