Reputatie Oranje staat op het spel in ‘kleine finale’ Nations League

Het Nederlands Elftal zal vanmiddag vol gas moeten geven. Er dreigt namelijk een behoorlijk gezichtsverlies voor Oranje.

Slechte start

Het Nederlands Elftal kan zich simpelweg niet nog een zeperd veroorloven als het nog enigszins het imago wil redden. De tweede termijn van Koeman als bondscoach is daarvoor te slecht begonnen. Na een kansloze nederlaag tegen Frankrijk volgde een gewonnen, maar heel slechte, wedstrijd tegen dreumes Gibraltar. En woensdag was er dus de nederlaag tegen de Kroaten, die vooral in de tweede helft en de verlenging veel beter waren dan de Nederlanders.

De buitenlandse pers had dan ook weinig goeds te melden over Oranje. Een nieuwe nederlaag zou de reputatie van de spelers én de bondscoach dermate aantasten dat het niet logisch lijkt om bij voorbaat de handdoek in de ring te gooien.

Sowieso is een wedstrijd tegen een topland als Italië een uitgelezen kans om weer wat kleur op de wangen te krijgen. De bookmakers geloven er wel in! Wint Nederland, dan krijg je bij TOTO 2,30 keer je inleg terug. Gaan toch de Italianen met de derde plek aan de haal, dan is dat 3,05 keer. Nederland wordt dus als favoriet gezien.

Nations League als medicijn

In zijn vorige termijn als bondscoach was de Nations League voor Koeman het toernooi waarmee hij Nederland internationaal weer op de kaart zette. Hij trad aan na de gemiste eindrondes van het EK 2016 en WK 2018 en behaalde met Oranje de finale van de Nations League, die werd verloren van Portugal.

Mocht Nederland vanmiddag van de Italianen winnen, kan dat ook weer als medicijn dienen om met een positief gevoel richting de EK-kwalificatiewedstrijden in september te gaan. Er zal de spelers en de coach dus veel aan zijn gelegen het duel te winnen.

De Italianen zijn dat natuurlijk ook van plan. Wedstrijden weggeven staat niet in het woordenboek van Italië en dus kan het zomaar eens een bijzonder leuk duel worden vanmiddag om 15 uur in Enschede.

Nederland kan niet bepaald vertrouwen putten uit het verleden als het gaat om wedstrijden tegen Italië. Oranje ontmoette de Italianen 23 keer en slechts drie keer werd er gewonnen. Tien keer waren de Italianen sterker en tien keer werd er gelijkgespeeld. Een gelijkspel vanmiddag in 90 minuten betekent dat jij 3,45 keer je inleg terugkrijgt.

Extra spannend tintje

Denk je nou dat jij een wedstrijd om de derde plaats niet zo boeiend vindt, dan kun je het duel voor jezelf spannender maken door met TOTO mee te spelen.

De bookmakers verwachten in ieder geval geen bloedeloze 0-0 vanmiddag in 90 minuten. Ze achten de kans veruit het grootst dat beide landen in ieder geval één goal maken. Is dat inderdaad het geval, dan krijg jij 1,61 keer je inzet terug.

De meeste kans op de eerste goal hebben Donyell Malen voor Nederland en Ciro Immobile namens Italië. Scoort de Nederlander van Borussia Dortmund inderdaad de eerste, dan levert jou dat 4,10 keer je inzet op. Is het de Italiaan van Lazio Roma die het bal opent, dan krijg je 3,70 keer je inleg terug.

