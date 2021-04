Yassine komt niet van zijn reclamebureau af

Als Yassine niet tevreden is over zijn reclamebureau, zegt hij het contract op. Een jaar later ontvangt hij opeens een brief van de advocaat van het bureau, die claimt dat de opzegging niet geldig is en vordert een aanvullende betaling.

Yassine is een echte ondernemer. Vanaf het moment dat hij ziet dat zijn ouders moeite hebben om goed en lekker halalvlees te kopen, zit hij te broeden op een oplossing. Hij begint klein: met een lokale bestelservice in Rotterdam voor een halalvleesabonnement.

Met een paar jaar groeit de onderneming uit tot een landelijke speler met 35 man personeel. Om door te blijven groeien, neemt Yassine een reclamebureau in de arm. Hij wil dat het bureau helpt om ook zakelijke klanten te krijgen. De afspraak is dat het bureau pers- en promotieberichten zal versturen en ambassadeurs gaat werven voor ‘Halal on the road’.

Gepruts en gelieg

Na enige tijd merkt Yassine dat het bureau veel feitelijke fouten maakt in de berichten die ze versturen en dat er na vijf maanden nog geen enkele ambassadeur is verworven. Yassine is op zijn zachts gezegd niet tevreden en zegt de samenwerking met het bureau per direct op. Hij gaat het maar weer zelf allemaal doen.

Na 12 maanden ontvangt Yassine onverwacht een bericht van de advocaat van het bureau. Deze meent dat de overeenkomst niet juist is opgezegd. Yassine had op grond van de ‘redelijkheid en billijkheid’ een opzegtermijn van minimaal een maand moeten aanhouden. De advocaat eist een flinke aanvullende betaling.

Te kwaad om te reageren

Yassine belt me op met stoom dat uit zijn oren komt, zo kwaad is hij. Eerst de boel verprutsen en nu na een jaar een advocaat op zijn dak sturen! Yassine geeft aan dat hij niet rustig kan reageren. Ik kan hem gelukkig bedaren en zeg hem dat ik het zal afhandelen. Ik beloof het bureau flink aan te pakken. Met een diepe zucht en een veel meer ontspannen stem kan Yassine ophangen.

Ik stuur een ferme brief aan het bureau en hun advocaat. Ik stel dat er geen enkele sprake kan zijn van een aanvullende betaling. Ten eerste heeft Yassine meerde keren, schriftelijk en mondeling, aangegeven dat hij ontevreden was. Daarnaast was de samenwerking bij lange na niet zo lang dat de opzegtermijn van een maand verwacht mocht worden. Ik geef tenslotte aan dat als ze hun claim doorzetten, wij voor de wanprestaties van het bureau gecompenseerd willen worden.

Achter de rug

Blijkbaar binden het bureau en hun advocaat in. Er volgt namelijk geen enkele reactie meer. Ik bel Yassine en vertel hem dat we de zaak als afgehandeld kunnen zien. Yassine is blij dat het achter de rug is en dat hij zich weer vol op het ondernemen kan storten. En ik ben blij dat ik hem heb kunnen helpen.

Sanne Depmann

Advocaat contractueel- en onderwijsrecht bij DAS

