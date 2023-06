‘We trouwden toen ik 12 jaar was en hij 35’

We realiseren het ons misschien niet altijd, maar lang niet overal is de zorg zo goed geregeld als bij ons. Matu komt uit Sierra Leone en haar moeder had een aandoening waaraan ze kon worden geholpen. Maar dat gebeurde niet, omdat het gezin geen geld had om de benodigde zorg te betalen. Haar arme vader liet zich niet lang na de dood van zijn vrouw overhalen om zijn minderjarige dochter uit te huwelijken aan een volwassen man.

Het heet een kindhuwelijk wanneer twee kinderen met elkaar trouwen of een kind onder de 18 jaar met een volwassene trouwt. In de meeste gevallen gaat het om een meisje met een volwassen man en staat het kindhuwelijk gelijk aan een gedwongen huwelijk. Wereldwijd trouwen elk jaar 12 miljoen meisjes (ruim) voor hun 18e verjaardag, blijkt uit cijfers die Plan International deelt. De meisjes moeten meestal hun eigen familie verlaten en intrekken bij de familie van de man, waar zij weinig in te brengen hebben. Ze worden vaak jong moeder en moeten stoppen met school. Huiselijk geweld komt binnen kindhuwelijken regelmatig voor.

Loze belofte

“Ik was 12 toen we trouwden, hij 35”, vertelt Matu zelf over haar kindhuwelijk. “Mijn vader dacht dat het zijn problemen zou oplossen - hij had een kind minder om voor te zorgen en hij kreeg geld. De man beloofde mijn vader dat hij me naar school zou laten gaan. Het was een loze belofte, maar toen mijn vader en ik ontdekten dat hij had gelogen, had de man me allang meegenomen naar een ander dorp. Mijn vader kon dus niet voor me vechten.”

Matu had geen idee hoe ze een huishouden moest runnen. “Ik had nog niet geleerd te koken of de was te doen, maar dat moest allemaal wel van de man. Alleen als er mensen van zijn leeftijd op bezoek kwamen, deed hij aardig tegen me. Ik was heel ongelukkig en liep steeds vaker doelloos over straat, omdat ik zo gefrustreerd was. Daar ontmoette ik op een dag Aisha, die kinderen voorlas en aan hen vertelde hoe belangrijk het was om naar school te gaan.”

Niet terug naar dorp

De ontmoeting met Aisha zorgde voor een keerpunt in het leven van Matu. “Ze vertelde me over een school in het stadje Port Loko waar ik naartoe kon gaan. Zij heeft me zo geïnspireerd dat ik de moed verzamelde om erheen te gaan. Ik woon daar nu, zelfs in de vakanties. Ik ben gescheiden. Terug naar mijn dorp kan ik niet, want dan gebeurt het nog een keer. Zo gaat het bij ons: als een meisje een vrouw wordt, willen de mannen zo snel mogelijk met haar trouwen. Ik wil eerst mijn school afmaken en advocaat worden.”

Toen Matu net op de school kwam, was ze te verlegen om iets te zeggen voor een groep mensen. Nu wordt ze zelfs gevraagd als spreker op publieke evenementen. “We hebben een club, de Girl Power Group (GPG), waarvan ik nu mentor ben. Ik deel mijn verhaal met jongere meiden, zodat ze weten dat ze zoiets niet hoeven te doorstaan. We werken aan hun zelfvertrouwen en leren ze voor zichzelf op te komen.”

Vechten voor hun rechten

De minimumleeftijd om te mogen trouwen, moet naar 18 jaar, vindt Matu. “Dan kunnen vrouwen voor hun rechten vechten en zeggen dat ze willen studeren. Educatie is zo belangrijk. Hoe meer je weet, hoe minder mannen je kunnen wijsmaken. Ik ben nu een sterke vrouw en ik weet dat ik al levens heb gered met de dingen die ik tegen meisjes zeg. Als zij op hun beurt ook weer jongere meiden helpen, helpen we daarmee het hele land!”

Je trouwdag zou een van de mooiste dagen in je leven moeten zijn. Voor de 12 miljoen meisjes die jaarlijks gedwongen trouwen, betekent ‘something old, something new, something borrowed, something blue’ helaas iets heel anders. Wil jij helpen kindhuwelijken tegen te gaan? Sponsor een meisje en vergroot haar kans op een leven in vrijheid.