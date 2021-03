Petra heeft oerkrachten nodig

Petra runt samen met twee enthousiaste medewerkers een winkeltje in helende kristallen. Door het coronavirus moet ze haar deuren sluiten en omdat ze geen webshop heeft, dalen de inkomsten naar nul. De kosten blijven en daarmee dreigt voor haar winkel het faillissement. Tot haar grote verdriet lijkt het niet te voorkomen dat ze haar medewerkers moet ontslaan.

Petra heeft altijd interesse gehad in de natuur en de oerkrachten die daarin verborgen liggen. Het runnen van een eigen winkel in helende kristallen was dan ook een wens die uitkwam. De mooie winkel in het centrum van de stad loopt al jaren prima en met de hulp van haar twee bekwame medewerkers, Frederick en Jacinta, helpt ze jan en alleman.

Water aan de lippen

Door de coronamaatregelen moeten de winkels dicht en vallen voor Petra alle inkomsten weg. De huur en de opslagkosten blijven, waardoor de kleine buffer van Petra snel opraakt. Haar accountant rekent haar voor dat zélfs als ze haar eigen inkomsten op nul zet en de NOW-regeling aanvraagt voor het salaris van haar medewerkers, het alsnog uitdraait op een faillissement. Tot haar grote verdriet is het ontslaan van Frederick en Jacinta de enige manier om nu niet failliet te gaan.

Huilen van opluchting

Petra vraagt mij om hulp, omdat ze geen idee heeft hoe ze dit proces netjes moet aanpakken. Ik hoor dat Petra vastloopt, ook omdat het haar zo aan het hart gaat. Ik vertel haar dat ik al het regelwerk op me ga nemen, waarna Petra begint te huilen van opluchting. Na haar eerst getroost te hebben, dien ik een ontslagaanvraag in bij het UWV.

Om daar toestemming van het UWV te krijgen, onderbouwen we de aanvraag met de cijfers van de accountant. Zo tonen we aan dat Petra geen andere opties meer heeft. Het UWV is het met de aanvraag eens en de vergunning wordt verleend.

Ziekmelding na ontslag

Nadat Petra met pijn in het hart haar werknemers heeft verteld dat ze hen moet ontslaan, melden zij zich de volgende dag plotseling allebei ziek. Petra schrikt daarvan. Kan zij Frederick en Jacinta nu nog wel ontslaan? Is dit het einde van haar onderneming?

Ze belt mij gelijk en ik kan haar gelukkig geruststellen. De ziekmeldingen zijn gedaan nadat de ontslagaanvragen zijn ingediend bij het UWV. Hierdoor is er geen opzegverbod meer vanwege ziekte.

Nette afhandeling

Nadat de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat Frederick en Jacinta niet echt ziek zijn, moeten ze toch met Petra om tafel. Het zijn moeilijke en pijnlijke gesprekken. Uiteindelijk vinden ze elkaar in de afspraak dat Frederick en Jacinta niet meer hoeven te komen werken en dat ze netjes betaald worden tot de afgesproken einddatum.

Petra mag die kosten verrekenen met de verplichte transitievergoeding. Ik help met de hele afhandeling. Petra is ondanks al het verdriet blij dat dit nu achter de rug is. De winkel blijft voorlopig bestaan en iedereen hoopt op betere tijden na corona.

Sean Witteveen

Jurist contractuele- en arbeidszaken bij DAS

