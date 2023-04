Thuiswerkers, opgelet: deze laptops maken je werk makkelijker

We kunnen ons inmiddels bijna niet meer voorstellen dat het ooit anders was: gedeeltelijk thuiswerken is bij bijna ieder bedrijf de norm geworden. Als je zzp’er bent, is de kans al helemaal groot dat je vanuit huis werkt. In welke situatie je ook zit, een goede laptop kan een wereld van verschil betekenen als het om je werk gaat.

Er zijn enorm veel zakelijke laptops te vinden. Zakelijke modellen zijn zo uitgerust, dat jij je werk zo makkelijk en efficiënt mogelijk kunt uitvoeren. Maar dan moet je wel de juiste laptop voor jouw werkzaamheden hebben. Toe aan een nieuwe laptop of wil je het jezelf makkelijker maken tijdens het thuiswerken? Hier moet je op letten.

Batterij of accu

Zeg nu zelf; hoe vervelend is het als je lekker in een comfortabele stoel zit te werken en je laptop dan alwéér aan de oplader moet? Of als je onderweg iets wil doen voor werk en de batterij dan leeg is? Voor zakelijk gebruik is een goede accu wel zo wenselijk.

De zakelijke laptops van MSI zijn daarom uitgerust met een extra duurzame batterij. Neem de Prestige 13 Evo laptop, waarbij je tot zestien uur achter elkaar productief kunt zijn zonder oplader. En als je je apparaat dan aan de kabel wil leggen, hoeft dat helemaal niet lang vanwege de fast-charging technologie van de Prestige-serie.

Gewicht

Wie zegt dat een goede laptop heel zwaar moet zijn? Als je vaak onderweg bent of graag op verschillende plekken in huis werkt, dan is een lichte laptop ideaal. De Prestige 13 Evo is gemaakt om makkelijk on-the-go te gebruiken (even in cijfers; deze laptop is maar 990 gram!), maar ook de MSI Modern 14 is ultralicht.

En nogmaals: dat betekent niet dat je moet inleveren op kwaliteit. MSI is niet voor niets drie jaar achter elkaar uitgeroepen tot Readers Choice Laptop Winner door PCMAG.com.

Veiligheid

Vooral bij zakelijke laptops is het belangrijk dat je apparaat goed beveiligd is. Je wil niet dat gevoelige informatie van je bedrijf terechtkomt bij hackers, toch? MSI heeft verschillende features om dat te voorkomen.

De Prestige 16 Studio laptop heeft bijvoorbeeld een Webcam Lock Switch, waarbij je de camera van je laptop handmatig kunt uitschakelen. Zo wordt je privacy beschermd en kunnen hackers geen toegang krijgen tot je camera.

Of neem de Tobii Aware feature van de Prestige 13 Evo, die gemaakt is voor mensen die hun werk afgeschermd willen houden. Deze software laat het je op een subtiele manier weten als iemand achter je naar je scherm kijkt. Handig, toch?

Scherm

Een hoge schermkwaliteit is altijd fijn, maar simpelweg een vereiste als je een baan in de creatieve hoek hebt. De Prestige 16 Studio heeft een True Pixel Mini LED display met hoge QHD-resolutie, wat deze laptop perfect maakt voor videobewerking. Dankzij de True Color Technology en helderheid van het scherm, werk je met het volledige kleurenspectrum.

Qua zakelijke laptops zit je dus altijd goed met de Modern 14, Prestige 13 Evo en Prestige 16 Studio. Het is maar net welke laptop beter bij je past. Kijk op MSI.com voor meer informatie over deze en meer prijzenswaardige laptops.