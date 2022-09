Beleggen tijdens inflatie: hier kun je op letten

Schaaij: “De Amerikaanse centrale banken hebben een monster gecreëerd dat niet meer te controleren is. De inflatie heeft nu de vrije hand gekregen. Met name de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de inflatie zwaar onderschat en te laat ingegrepen om die rente nog controleerbaar te houden. De rente-ingrepen zijn niet teneinde. Welke gevolgen dat heeft voor de aandelen is ook duidelijk, want beleggers stappen voor nu massaal uit de markt. En terecht.”

Schaaij heeft recht van spreken: hij waarschuwt de abonnees van Beursgenoten al ruim een jaar om met beleggingen dicht bij de kant te zwemmen. Amper vier weken geleden nog waarschuwde hij dat de beurs nog fors kon dalen, wat inmiddels is gebeurd. In 2018 schreef hij de bestseller De wolf jaagt op uw geld, waarin het huidige scenario ook werd voorspeld.

Wereldwijde recessie

De hoge inflatiecijfers die we nu zien, zal de centrale bank zorgen baren, meent Schaaij. Dat versterkt de hogere rentetarieven volgens hem alleen maar.

“De inflatie is breder en hardnekkiger dan velen dachten en de centrale banken zullen streng moeten optreden om de inflatie naar beneden te krijgen. We leven in de meest chaotische, moeilijk te voorspellen macro-economische tijden van de laatste decennia. Alle ingrediënten voor een wereldwijde recessie liggen op tafel.”

Schade beperken

Maar kan een belegger de schade beperken of klappers maken? Schaaij: “Dat kan zeker. Ik begrijp dat het niet leuk is om te zien hoe de waarde van een portefeuille daalt. Maar domweg aandelen verkopen zonder enige strategie is niet slim. En aandelen bijkopen, is je gelijk willen kopen. Het is een zaak van je hoofd koelhouden, bakens verzetten en navigeren.”

Schaaij vervolgt: “Het is bewezen, niet alleen de laatste 50 jaar, maar al eeuwenlang, dat de daling op de beurs, de daling in je portefeuille, verwaarloosbaar is en dat we met elkaar hogere koersen, hogere pieken bereiken. Na regen komt zonneschijn en dat bewijst de grafiek van de beurs.”

Juiste timing

De vraag is: wanneer moet je het gaspedaal intrappen om veel geld te verdienen? “Wij begrijpen dat aandelen goedkoop lijken en dat de aanbevelingen van analisten veel hoge koersdoelen omvatten. Een analist moet cijfers hebben om zijn of haar waarderingsmodel aan te passen, dat kan ze op een achterstand zetten bij individuele aandelen. Beursgenoten speelt korter op de bal, maar heb geduld. Zolang de beurs in deze fase zit, bespaar je geld. Het is beter om op een rijdende trein te springen, dan te vroeg in te stappen.”

Hij vervolgt: “Als de arbeidsmarkt tot rust komt en overheden beginnen over stimuleringen of maatregelen om de economie die verzwakt is te stimuleren: dat is het moment om te draaien en uit te breiden. Wij hopen uiteraard dat moment op tijd te herkennen. We roepen al een jaar: blijf dicht bij de kant zwemmen – en ik hoop dat ik dan als eerste ga zeggen: vol gas vooruit.”

Vermogensbeheerder

Schaaij: “Er zijn ook abonnees van Beursgenoten die ons volgen om binding te houden met wat voor posities ze in hun portefeuille hebben bij een vermogensbeheerder. Dat is slim. Vertrouwen in je vermogensbeheerder is goed, maar controle is beter. Zo sprak ik laatst een mevrouw die me vertelde dat ze zes jaar bij een vermogensbeheerder in het Gooi zat, waar ze bijna 12% aan kosten betaalde, terwijl het rendement uiteindelijk bijna niks was. Dat frustreert. Onze leus is: beleggen doen we samen. Juist in deze tijden willen wij er voor de belegger zijn.”

