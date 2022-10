Kinderen op de vlucht: oorlog overleefd, maar soms moet het ergste nog komen

Reden voor Save the Children, ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, om een indringende campagne te lanceren. Onderdeel van de campagne is de film ‘Save the Survivors’, gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Overlevers

De film voelt bijna als een actiefilm in de bioscoop: we volgen kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden vluchten vanuit hun thuisland dat wordt platgebombardeerd. De verhalen in de film zijn uit het leven gegrepen, en de jonge acteurs zijn zelf ook gevlucht voor oorlog.

“Met deze campagne willen we laten zien dat kinderen sterk en veerkrachtig zijn: het zijn overlevers”, vertelt Tessa Terpstra van Save the Children. “Maar door heftige, ingrijpende gebeurtenissen komt hun mentale gezondheid in gevaar. Hoe sterk deze kinderen ook zijn: wij zijn er voor ze. We bieden hen – en hun ouders – psychosociale hulp, zodat ze kunnen terugveren, functioneren en weer kunnen groeien.”

Mentale gezondheid

Save the Children verschaft wereldwijd op plekken waar kinderen moeten vluchten voor oorlog directe noodhulp, zoals schoon drinkwater, eten en medicijnen. “Dat doen we bijvoorbeeld in Afghanistan, waar we met mobiele gezondheidsklinieken kinderen in afgelegen gebieden bereiken. Maar ook in vluchtelingenkampen, zoals in Somalië, waar we kinderen behandelen voor ondervoeding.”

“Ook bieden we psychosociale hulp, die eveneens van levensbelang is omdat traumatische ervaringen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen.” Uit onderzoek in Afghanistan van Save the Children over kinderen in conflictgebied bleek dat de helft van de kinderen langdurige stress ervaarde. Maar liefst 67 procent gaf aan zich regelmatig bezorgd, verdrietig, boos of bang te voelen.

Terpstra vervolgt: “Door oorlog en geweld groeien hele generaties op in angst en spanning. Kinderen kunnen last krijgen van psychosociale problemen die zich uiten in nachtmerries, bedplassen, braken, verlies van eetlust, concentratieproblemen en agressief of juist teruggetrokken gedrag.”

Save the Children heeft daarom wereldwijd Child Friendly Spaces in conflictgebieden en vluchtelingenkampen: ruimtes waar kinderen onder begeleiding weer even onbezorgd kunnen spelen. Ook leren ze daar, bijvoorbeeld door speltherapie, ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. In Nederland wordt dergelijke steun aangeboden op opvanglocaties en scholen, speciaal voor kinderen met een vluchtelingen- en migratieachtergrond.

Ontsnapt aan noodlot

Kinderen maken een levensgevaarlijke, soms jarenlange tocht mee over woeste zeeën, besneeuwde bergen en woestijnen. Ze worden constant blootgesteld aan gevaar door gewapende groepen, criminelen of grenswachten.

Terpstra: “De ingrijpende gebeurtenissen dragen ze een leven lang met zich mee. Maar zoals een gevlucht kind in Libanon het verwoordde na het zien van onze campagnefilm: “De kinderen in de film ontsnappen aan hun noodlot, maar het onbekende is veel enger dan de oorlog.”

“Vandaar de boodschap van de campagne: kinderen kunnen heel veel aan en zijn ontzettend sterk, maar we zijn het aan hen verplicht om ze te helpen met hun herstel. Dat kunnen ze niet alleen.”

Schrijnende cijfers

Van alle kinderen die vorig jaar naar Europa vluchtten, vluchtte maar liefst driekwart – meer dan 117.000 kinderen – zonder ouders of verzorgers. “Die kinderen zijn extra kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik. Soms raken ouders en kinderen elkaar kwijt in de chaos die na een bombardement ontstaat, soms zijn de ouders omgekomen. En soms sturen ouders hun kinderen alleen de grens over in de hoop op een beter leven, omdat er geen alternatief meer is.”

De situatie lijkt bovendien steeds schrijnender te worden: 1 op de 6 kinderen wereldwijd groeit op in een conflictgebied – meer dan 450 miljoen kinderen. Dat is het hoogste aantal in 20 jaar. Vorig jaar waren er bijna 24.000 geverifieerde ernstige schendingen van kinderrechten in conflictgebieden; het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. “Onder ernstige schendingen verstaan we het doden en verminken van kinderen, seksueel geweld, werving voor strijdkrachten, ontvoering, aanvallen op scholen en ziekenhuizen of weigering van humanitaire hulp.”

Thuis uithuilen

Nooit eerder zijn wereldwijd zoveel mensen ontheemd geraakt door conflicten, geweld, mensenrechtenschendingen en vervolging. De noodzaak voor hulp aan kinderen die op de vlucht zijn, neemt dus alleen maar toe. Momenteel woeden de grootste conflicten in Afghanistan, Myanmar, Ethiopië, Jemen en Oekraïne.

Aan de grens met Oekraïne werkt Carolina Cucu namens Save the Children als hulpverlener in Roemenië. Ook zij onderstreept het belang van geestelijke gezondheidszorg, omdat ze iedere dag opnieuw meemaakt hoe groot de traumatische ervaringen zijn.

“We bieden hier voedsel en luiers en we bemiddelen tussen vluchtelingen en autoriteiten, maar het belangrijkste is de psychologische hulp. De meeste ouders vrezen voor het leven van hun kinderen. Moeders lachen als ze bij hun kinderen zijn, maar we zien aan hun gezicht dat ze tijd voor zichzelf nodig hebben. Zodat ze even kunnen huilen, of gillen, of wat ze maar nodig hebben. Wij proberen ze te ontlasten door op hun kinderen te passen.”

Op de vraag hoe ze dit werk volhoudt, kan ze kort zijn: “Thuis uithuilen. We huilen thuis.”

Save the Survivors

De campagne Save the Survivors is vanaf vandaag op televisie te zien. Ook is de film te zien op savethechildren.nl/survivors met daar meer informatie over wat Save the Children doet en waargebeurde verhalen van kinderen.