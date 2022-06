Voorkom conflicten door inflatie: ‘Maak personeel deelgenoot’

Zo’n 40% van alle mkb’ers en 45% van alle zzp’ers verwacht dat de hoge inflatie veel impact gaat hebben. Een kwart van de eenpitters heeft de eigen uurtarieven al moeten verhogen, zo blijkt uit de jongste BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis.

Vertrouwen

Een ondernemer die deze uitdagingen herkent, is Colin van der Laan (42), directeur en mede-eigenaar van het gelijknamige West-Friese installatiebedrijf uit Zwaag. Het familiebedrijf bedient voornamelijk middelgrote en grote mkb-ondernemers in de wijde regio. Voor deze klanten verzorgt Van der Laan de complexe installaties en ICT-aansturing, van ontwerp tot 24/7 service en storingsdienst.

Kennis, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de medewerkers zijn bij Van der Laan cruciaal. Voor de directeur staan de mensen centraal. “Dat heb ik zelf niet verzonnen, dat geldt al sinds mijn opa dit bedrijf begon. Hij zei ooit: ‘Ik verlies liever al mijn geld dan het vertrouwen van de klant’. Het draait om relaties. Met klanten, met leveranciers en met werknemers. Daarom zetten we kwaliteit boven kwantiteit. Bij ons is het team belangrijker dan het individu.”

Iedereen op loonlijst

Van der Laan werkt zonder flexibele schil: alle 130 medewerkers staan op de loonlijst. Een bewuste keuze: zo is elke werknemer een echte ‘Vanderlaner’ die de bedrijfscultuur en de klanten optimaal kent. Keerzijde van die keuze is dat de capaciteit niet makkelijk meebeweegt met de markt. “Snel uitbreiden is lastig, en snel inkrimpen ook: als een project door bijvoorbeeld materiaaltekort niet volgens planning kan starten, heb je wél al die mensen op de loonlijst.”

Van der Laan herkent de conclusies uit de BedrijvenMonitor, maar is niet bang voor salarisdiscussies. “Het gaat erom hoe je erover communiceert. Zo’n ‘de baas tegen het personeel’-sfeer, daar ben ik allergisch voor. Als je mensen deelgenoot maakt, wordt het een veel leukere werkomgeving. Het zorgt voor meer betrokkenheid. Samen vind je sneller de beste oplossing.”

Begrip

Van der Laan heeft naar eigen zeggen nog geen harde discussies hoeven voeren. “Wij belonen al boven cao, omdat we als team boven cao presteren én omdat onze klanten ons daarvoor ook navenant betalen. Maar die klant moet het ook weer ergens vandaan kunnen halen. Anders gaat hij failliet en hebben wij straks geen klant meer.”

Klanten hebben vooralsnog begrip voor prijsverhogingen omdat bijvoorbeeld materialen duurder worden. “Klanten weten dat zij betalen voor kwalitatief hoge dienstverlening. We ontwerpen installaties samen met hen. In het voortraject denken we al samen na over hoe we bijvoorbeeld exploitatiekosten zo laag mogelijk kunnen houden.”

Overleg

Zaken als beloning, besparen en brandstofkosten komen open ter tafel in periodiek intern overleg. “Daar zijn ieders ideeën welkom, van slim plannen tot carpoolen. Want waarom zou je met drie bussen naar een klus rijden, als het ook met één kan?”

Ook privé-pijnpunten kunnen daar veilig ter sprake komen. “Onze mensen worden goed betaald en de meeste collega’s hebben een bus van de zaak, dus woon-werk brandstofkosten zijn niet zo’n issue. Maar als thuis jouw energiecontract net afloopt, kan dat in sommige gevallen gaan wringen. Als je daarover praat, kunnen we er samen verstandig mee omgaan.”

Focus op veiligheid

De toenemende onzekerheid maakt Van der Laan behoedzaam. “We sturen bewust op meer terugkerend service- en onderhoudswerk, als vaste basis onder onze omzet, en willen niet te snel groeien: gemiddeld één collega per maand erbij.”

Daarnaast zet het bedrijf extra in op veiligheid, ongevals- en verzuimpreventie met regelmatige werkplekinspecties en een fitheidsprogramma voor 50-plus medewerkers. “Toen ik hier binnenkwam, waren mensen er trots op dat ze structureel overwerkten. Ik zag dat anders: hun overuren kostten extra en het gaf ze te veel druk. Dat zijn we beter gaan organiseren. Af en toe de mouwen opstropen is prima. Maar in principe moet het werk in 40 uur kunnen.”

Ondersteuning voor ondernemers

Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Een onderneming van betekenis zijn, dáár draait het om. Je wilt dat zaken goed zijn geregeld, voor je medewerkers én voor jezelf, zodat je veilig kunt ondernemen: slim, duurzaam en zonder oponthoud.

Veilig ondernemen betekent ook een veilige werkomgeving voor je medewerkers creëren. Met aandacht voor fit blijven en open gesprekken met elkaar over uitdagingen in de maatschappij.

Interpolis ontwikkelt daarom samen met experts oplossingen en diensten om ondernemers hierin te ondersteunen. Denk aan preventiediensten om arbeidsongeschiktheid en verzuim te voorkomen, maar ook aan een rechtsbijstandverzekering voor juridische hulp bij zakelijke conflicten. Een geschil met een werknemer over salaris, bijvoorbeeld, of een discussie over prijzen naar aanleiding van de hoge inflatie.

