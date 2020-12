Voorkom terugbetalen: controleer de voorlopige aanslag

In december of januari ploft hij bij velen weer op de deurmat of belandt -ie in je inbox: de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Zoals elk jaar wordt ieders inkomen geschat op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn. Is er in 2020 iets veranderd in jouw situatie, op persoonlijk of financieel vlak? Dan kan de inschatting voor 2021 mogelijk te hoog óf te laag zijn.

Veranderingen

Het is zaak dat je veranderingen in je situatie op tijd doorgeeft. De voorlopige aanslag kan dan worden aangepast. Zo voorkom je namelijk dat je, als de inschatting niet juist blijkt te zijn, straks onverhoopt moet bij- of terugbetalen. Verwacht jij dat er komend jaar voor jou iets verandert, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis? Of doordat je minder gaat verdienen, of juist meer, een kind krijgt, een huis koopt of gaat scheiden? Wijzig dan de gegevens van je voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst je een nieuwe voorlopige aanslag toe.

De gegevens die de Belastingdienst gebruikt om de voorlopige aanslag vast te stellen, zijn gegevens van de voorlopige aanslag over 2020 of je aanslag Inkomstenbelasting over 2019. Controleer de voorlopige aanslag 2021 dus goed en bedenk je of er het afgelopen jaar iets is veranderd of dat het er komende jaar zaken gaan veranderen. Als alles klopt, hoef je natuurlijk niets te wijzigen.

Actueel

Er kunnen natuurlijk ook zaken gedurende het jaar veranderen. Misschien los je extra af op je hypotheek, of ontvang je een bonus. Op die momenten kun je de gegevens van de voorlopige aanslag direct aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo voorkom je dat je maandelijks te veel betaalt of te veel ontvangt – en achteraf moet bij- of terugbetalen.

In december 2020 en januari 2021 ontvangen ruim 4,2 miljoen mensen hun voorlopige aanslag 2021 van de Belastingdienst. Of jij een voorlopige aanslag ontvangt, hangt af van je situatie. Heb je bijvoorbeeld vorig jaar een voorlopige aanslag ontvangen of aangevraagd, of gaf je belastingaangifte over 2019 daar aanleiding toe? Dan ontvang je een voorlopige aanslag over 2021 van de Belastingdienst. Je kunt een voorlopige aanslag over 2021 ook zelf aanvragen via Mijn Belastingdienst.

Voor meer informatie over de voorlopige aanslag kun je terecht op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag.