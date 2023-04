Ondernemer? Deze checklist mag je niet missen

Check 1: ga na of je aangifte moet doen als ondernemer

Ben je ondernemer voor de btw? Dan ben je niet automatisch óók ondernemer voor de inkomstenbelasting. Met de OndernemersCheck op belastingdienst.nl/ondernemers ga je eenvoudig na of je als ondernemer aangifte moet doen.

Check 2: twijfel je of je de belastingaangifte zelf kunt doen? Bekijk het webinar van de Belastingdienst

Daarna weet je wat het betekent om zelf aangifte te doen en kun je er alsnog voor kiezen om hulp in te schakelen. Het webinar ‘Aangifte inkomstenbelasting invullen voor kleine ondernemers’ is te zien via de website van de Belastingdienst.

Check 3: kijk of je je inloggegevens voor Mijn Belastingdienst al hebt

De aangifte doe je via Mijn Belastingdienst, waar je met je DigiD inlogt. Check op digid.nl alvast of je kunt inloggen met je DigiD. Of dat je bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord moet aanvragen.

Check 4: controleer of je administratie op orde is

Om snel en volledig aangifte te doen, moet je administratie op orde zijn. Zorg dat je alle cijfers op een rijtje hebt en breng je administratie op orde voor de belastingaangifte.

Check 5: weet van welke regelingen en aftrekposten je gebruik kunt maken

Als ondernemer mag je vaak gebruikmaken van één of meerdere regelingen en aftrekposten. Kijk of dat in jouw geval zo is en of je bijvoorbeeld gebruik kunt maken van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek of andere regelingen.

Check 6: weet waar je dit jaar scherp op moet zijn

Bij sommige onderwerpen worden regelmatig fouten gemaakt. Bijvoorbeeld bij de bijtelling voor het privégebruik van de auto. Goed om daar scherp op te zijn. Net als op de belastingzaken die vanaf 1 januari 2022 zijn veranderd. Loop ze door, zodat je bij de aangifte precies weet waar je op moet letten.

Meer weten?

Ga naar belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie over de belastingaangifte. Op belastingdienst.nl/ondernemers vind je meer informatie voor ondernemers.