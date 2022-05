Het belang van actief beleggen in beweeglijke aandelenmarkten

Een nieuwe boot, een tweede huis, of een zorgeloos pensioen: het doel verschilt, maar feit is wel dat steeds meer Nederlanders investeren om hun dromen te verwezenlijken. Want laten we eerlijk zijn: als je je geld op de bank zet, kom je niet snel dichterbij je doel. En als je na je pensioen niet op een houtje wilt bijten, is gestructureerd beleggen, of beter gezegd kapitaal opbouwen op de langere termijn, onontbeerlijk.

Niet gokken en cashen

Het aantal huishoudens dat belegt, steeg in het afgelopen jaar met 12 procent tot 1,9 miljoen, aldus de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Sander Zondag, Chief Investment Officer bij OBAM, begrijpt die stijging wel. “De Nederlandse overheid trekt zich steeds meer terug, waardoor we zelf financiële zekerheid moeten creëren. Beleggen is een goede manier om dat te doen, mits je de beurs niet behandelt als een casino. Het is niet binnenkomen, gokken, cashen en de deur weer uit.”

Daar hopen veel mensen die zelfstandig beleggen vanzelfsprekend wel op. De AFM concludeert in een onderzoek dat een op de drie daarbij onnodig risico neemt. “Veel nieuwe beleggers wagen een ‘kortetermijngokje’”, zegt Zondag. “Met onrealistische verwachtingen dat een koers wel binnen paar maanden kan verdubbelen, wat inderdaad soms het geval kan zijn op de beurzen. Maar het is naar mijn mening speculeren en dat heeft niets met gedegen beleggen te maken.”

Realistische mindset

Wat is beleggen dan wel volgens Zondag? “Via een actieve en juiste selectie van hoogwaardige of kwaliteitsondernemingen binnen een portefeuille kapitaal opbouwen voor de toekomst. Dus ook: met een realistische mindset naar ondernemingen op de beurs kijken. Wie jaarlijks minimaal 30 procent denkt te kunnen maken heeft de verkeerde mindset.” Over de afgelopen dertig jaar heeft het OBAM-fonds gemiddeld 8,9 procent (incl. dividend en na kosten) verdiend. De brede MSCI World Index in euro’s (incl. dividend) deed over diezelfde periode 7,5 procent per jaar.” (bron: factsheet ultimo 2021)

Het OBAM-fonds is een van de oudste en meest bekende beleggingsfondsen van Nederland. Het beursgenoteerde bedrijf (Euronext), dat in 2019 en 2021 de Gouden Stier voor het beste beleggingsfonds won, bestaat al meer dan 85 jaar. “Wij raken zeker niet in paniek als de koersen fors naar beneden komen. Dan zien we namelijk ook weer extra of nieuwe mogelijkheden bovendrijven op de markten. We hebben al vele pieken en dalen gezien en doorstaan. En we hebben alles in huis: jarenlange ervaring, visie, specialistische kennis en we gebruiken vele researchbronnen, dat is een vereiste. Als op en top Nederlandse beheerder en team beleggen we wel wereldwijd. Niet op de laatste hype, maar op de langere termijn. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van het bedrijf, daarom investeren we op een termijn voor drie tot vijf jaar of zelfs langer. En we kijken door de bril van eigenaar.”

50 beste bedrijfsmodellen

Het motto van OBAM: ‘beleggen in de vijftig beste bedrijfsmodellen ter wereld’. “De beste kwaliteitsbedrijven voldoen volgens ons aan een aantal criteria”, zegt Zondag. “Het zijn marktkleiders binnen een groeiende industrietak, ze hebben hoge marges en kastroomgeneratie, beperkte schuld en liefst kasgeld op de balans, duurzaam groeipotentieel tegenover een aantrekkelijke waardering en het bedrijf dient aandeelhoudersvriendelijk zijn.”

Een wereldwijd fonds als OBAM kan net zo goed last hebben van een beweeglijke of neergaande markten. “Ook kwaliteitsbedrijven kunnen op kortere termijn fors in koers meedalen door brede marktcorrecties. Maar wie zijn bedrijfsmodellen, structurele trends en industrietakken goed kan doorgronden, raakt niet snel in paniek. Brede marktdalingen zijn dan juist momenten om in te stappen of bij te kopen. Als belegger neem je bepaalde inschattingsrisico’s - geen rendement zonder risico - maar de kunst is om goed gecalculeerde risico’s te nemen. Als je daarbij belegt op de langere termijn, hoef je je niet zo druk te maken om de dagelijkse bewegingen in de markt.”

Duurzame missie

De missie van OBAM? “Het beste rendement voor beleggers tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt”, aldus Paul van Olst, CCO bij OBAM Investment Management. “Het OBAM-team beoordeelt alle posities mede aan de hand van duurzaamheidscriteria. Bijvoorbeeld geen beleggingen in tabak, controversiële wapens of fossiele energie.” OBAM heeft bij Morgan Stanley Capital International (MSCI) een Triple A-rating (bron: ultimo april 2022), de allerhoogste duurzaamheidsscore. “Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen daarnaar handelen. Bovendien menen wij dat bedrijven die bovengemiddeld duurzaam in brede zin opereren de toekomst hebben. Die ondernemingen laten uiteindelijk een hoger groeiprofiel en consistente bedrijfsresultaten zien.”

Disclaimer

OBAM N.V. is een ICBE die wordt beheerd door OBAM Investment Management B.V. Beide entiteiten zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (“EBi”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus en de EBi zijn verkrijgbaar bij OBAM Investment Management B.V. (Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol) en via www.obam.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Houdt bij uw beleggingsbeslissing rekening met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds. Graag attenderen wij u dat OBAM Investment Management B.V. de verhandeling van het fonds kan stop zetten.

Dit artikel dient enkel ter informatie en kan niet worden gezien als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het aankopen, aanhouden of verkopen van de financiële instrumenten zoals genoemd in dit artikel noch kan dit artikel worden beschouwd als (persoonlijk) beleggingsadvies.

OBAM Investment Management B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit artikel, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie. De in dit artikel opgenomen opinies zijn het oordeel van OBAM Investment Management B.V. op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.