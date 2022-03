Mis het niet: het eerste Beter eten Festival

Een gezondere leefstijl en de wereld beter achterlaten: dat willen we allemaal, toch? Het AH Beter eten Festival wordt georganiseerd voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat voeding daar voor rol in kan spelen – zowel voor jezelf als voor je omgeving.

Tijdens het festival valt er genoeg te proeven, te beleven, te luisteren en te genieten. Maar je kunt ook zelf aan de slag met allerlei interactieve workshops. Ontdek alles over zeewier, maak zadenpakketjes voor wilde bijen of leer hoe je je eigen lekkere koffiemelange voor thuis maakt. Ga plantaardig proeven met Rudolph van Veen, kijk de mooiste CineTree documentaires, leer alles over de teelt van de toekomst en luister naar inspirerende talks.

Gezonde toekomst

Je komt er op het AH Beter eten Festival achter waar je eten vandaan komt en kunt in gesprek gaan met boeren en telers die het hebben geproduceerd. Zij vertellen hoe we ook in de toekomst gezond en duurzaam voedsel kunnen verbouwen.

Zwem tussen de dolfijnen en ontspan met de VR brainmachine en ontdek wat een Artificial Intelligence dieet is. Maar ook als je wil weten waarom sommige producten in plastic zijn verpakt, hoe je een lekkere vegetarische maaltijd maakt of waarom biologisch eten vaak duurder is, krijg je tijdens dit festival antwoord op je vragen. Aan beweging en ontspanning is ook gedacht: doe een healthcheck, leer hoe je makkelijk meer groente kan eten, ga in gesprek met een slaapcoach of volg een yoga workshop.

Eten verbindt

Beter eten is ook: samen genieten van lekker eten. Daarom kun je tijdens het festival met z’n allen samen aan tafel van lekker eten genieten: van lokale producten tot de rijkdom aan smaken van de internationale keuken. Er zijn sprekers aanwezig bij deze aanschuiftafel die zich inzetten om mensen te verbinden via eten. Zo ga je in gesprek over onderwerpen waar je het misschien niet vaak over hebt.

Topsprekers

Tijdens het festival kun je je laten inspireren door een selectie aan topsprekers. Ieder met hun eigen visie op voeding, duurzaamheid en een betere wereld. Zo komt Irene Schouten spreken over het belang van voeding bij topsport en vertelt Hanna Verboom over haar platform Get it Done, waarmee ze met behulp van crowdfunding initiatieven ondersteunt op het gebied van onderwijs en duurzaamheid.

Verder in de line-up: Abdelkader Benali en Saïda Nadi-Benali, Tamara de Weijer, Rudolph van Veen, Teuni Verhagen, Chantal Linders, Nadia Zerouali, Jaap Korteweg, Jempi Moens, Auke-Florian Hiemstra, Chloé Rutzerveld, Michiel Scholte, Adjiedj Bakas en Elisah Pals. Ruben Hein en Janne Schra verzorgen live entertainment en muziek.

Tickets

Koop hier je kaartje voor het AH Beter eten Festival; je beschermt dan samen met Albert Heijn 10 vierkante meter natuur met EarthToday. Het is hun missie om het bewustzijn van de staat van de planeet te vergroten en de natuur de beschermen.

Met de code VROUW20 kun je 2 kaartjes kopen voor € 20. Deze korting is tot en met 30 april geldig.