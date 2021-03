Bij veel huizen vliegt het geld letterlijk de deur uit

Geld dat het huis uitvliegt, dat klinkt als een scène uit de nieuwste Harry Potterfilm. En toch is het dagelijkse kost in veruit de meeste woningen in ons land. Hoe zit dat? Het is heel simpel.

Volgens Milieu Centraal is maar liefst 75% van alle huizen in ons land niet goed geïsoleerd. Dat betekent dat de warmte deels linea recta naar buiten vliegt. En die warmte kost geld. Als je bedenkt dat de thermostaat een graadje lager al 60 euro per jaar aan gas scheelt, kun je wel nagaan hoeveel poen je weg laat vliegen als je de halve dag voor de straat aan het stoken bent.

Vooral oudere huizen, zo van voor 1975, zijn slecht tot zeer slecht geïsoleerd. Dakisolatie was tot begin jaren 80 zelfs nog een unicum. Kortom; er gaat een heleboel warmte verloren. En dat is niet alleen zonde voor je portemonnee, een goed geïsoleerde woning is ook beter voor het milieu. En dat aspect gaat steeds zwaarder wegen, denkt isolatie-expert Raoul de Jong van de servicepartner van Essent. ’’De klimaatopwarming laat niemand meer koud. Het is niet langer de vraag of we er iets aan gaan doen, maar wanneer.’’

Hoeveel je kunt besparen met het isoleren van je huis, kun je bij Essent nu heel makkelijk bekijken. Even je adres invoeren en je ziet gelijk hoeveel je kunt bezuinigen met welk soort isolatie. Spoileralert: het kan best weleens schrikbarend veel zijn. Al snel gaat het om vele honderden euro’s per jaar die je kunt besparen.

Het klinkt allemaal best tegenstrijdig. Slechte isolatie kost simpelweg geld en toch is driekwart van de huizen slecht geïsoleerd. Dat komt mede doordat bij veel huiseigenaren het beeld is ontstaan dat isoleren duur en ingewikkeld is. Maar dat is dus allang niet meer het geval. De kosten heb je er dankzij de besparing die het oplevert vrij snel weer uit en je hoeft tegenwoordig helemaal niets te doen. Vaak binnen een dag hebben vaklui de benodigde isolatie al aangebracht.

En buiten het financiële gewin en milieuaspect, is het natuurlijk ook gewoon heel fijn om binnenshuis een aangename temperatuur te hebben. En te houden! Dus zonder koude buitenmuren en vloer, of tochtige ramen en deuren. Als je het zo bekijkt is het op z’n minst opvallend hoeveel mensen er nog te veel geld kwijt zijn aan een onaangenaam binnenklimaat, terwijl de oplossing zo simpel is.

Het is bij Essent dus heel eenvoudig om te checken hoeveel je kunt besparen. Wil je daarnaast nog verder worden geholpen, dan kun je gratis een adviesgesprek aanvragen.