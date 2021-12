Supersnel, betaalbaar en lekker: dit is het ideale voorgerecht voor kerst

Als zelfstandig psychotherapeut werkt ze vaak in de avonden, omdat dat vaak handiger is voor cliënten om af te spreken. Solveig vindt het niet erg. Het betekent wel dat het koken vaak door de man des huizes wordt gedaan. “Hij kookt waanzinnig lekker. Maar met kerst doet hij een stapje terug, dan ga ik uitgebreid koken.”

Kalkoen en kaasfondue

De liefde voor koken en eten is bij Solveig ontstaan op latere leeftijd, toen ze zelf al kinderen had en etentjes met vrienden of familie hield. “Vroeger thuis hadden we het niet breed, maar mijn moeder besteedde wel aandacht aan het eten. Van haar heb ik geleerd dat je met weinig geld toch heerlijke dingen kunt maken.”

En, zo zegt ze: “Ook met groenten kun je lekkere gerechten bereiden. Ik eet niet altijd vlees en vind het dan een uitdaging om iets te maken met groenten, noten en kaas. Met kerst vind ik het dan wel weer leuk om mijn gasten een gevulde kalkoen voor te schotelen. Een kaasplankje en een bijzonder toetje, bijvoorbeeld griesmeel- of custardpudding, horen er ook bij. En op kerstavond kaasfondue en cadeautjes.”

Voorgerecht met twist

Kerst betekent voor Solveig samen zijn met familie - ze heeft twee volwassen dochters die niet meer thuis wonen - en vrienden. “Gewoon een goede mix van tijd voor elkaar en lekker eten.” Speciaal voor VROUW maakte Solveig een kerstvoorgerecht met een twist uit het feestassortiment van discounter ALDI: carpaccio van rosbief met een Aziatische twist. “Snel klaar en echt ontzettend lekker en origineel!”

De kosten: 1,29 euro per persoon (o.b.v. vier personen). Het voorgerecht staat heel feestelijk op de kersttafel en is ook nog eens heel betaalbaar. “Zelf vind ik het heel leuk om voor de feestdagen naar allerlei verschillende supermarkten en andere winkels te gaan om overal iets te halen”, zegt Solveig. “De prijs is daarbij niet het belangrijkste, het gaat me om de smaak. Deze carpaccio zou ik zeker wel kunnen maken met kerst.”

Vooral genieten

Solveig deelt nog een kersttip: “Geniet vooral, het hoeft niet allemaal perfect te zijn!”

Wil jij het recept dat Solveig heeft gemaakt ook op tafel zetten met kerst? Je vindt het nagerecht en andere feestrecepten van ALDI hier. Bij de discounter koop je producten van de hoogste kwaliteit voor een verrassend lage prijs.