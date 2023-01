Het beste van Italië: 5 bestemmingen die je niet wil overslaan

Wie op zoek is naar een gevarieerde vakantie, zit in Italië goed. Er zijn zo veel mooie steden, dorpen en natuurgebieden, dat het eigenlijk zonde is om daar geen gebruik van te maken tijdens je reis. Om het jezelf extra makkelijk te maken, kun je voor een compleet verzorgde rondreis gaan.

Bij Bolderman is niet alleen je reis uitgestippeld, maar is ook je vervoer en verblijf geregeld. Dankzij de bijzondere excursies die de reisorganisatie verzorgt, wordt je vakantie al helemaal onvergetelijk. Zo kun je onbezorgd genieten van het mooiste wat Italië te bieden heeft: deze vijf bestemmingen, bijvoorbeeld.

Florence

Voor kunstliefhebbers is Florence een waar paradijs. De gehele stad staat niet voor niets op de UNESCO Werelderfgoedlijst: het wordt gezien als de bakermat van de renaissance. De Toscaanse hoofdstad was ooit de woonplaats van bekende namen als Michelangelo, Dante en Botticelli. Niet zo gek dus, dat de mooiste kunstschatten hier te vinden zijn.

Ook de architectuur is de moeite waard. Waan je in een openluchtmuseum door in het centrum te verdwalen en vergeet niet een bezoekje te brengen aan de Santa Maria del Fiore en het Palazzo Vecchio. Toscane heeft nog veel meer moois te bieden. Wie kunstgeschiedenis wil combineren met prachtige landschappen, kan bij Bolderman het beste voor de reis naar Florence, Pisa en Elba kiezen.

De mooiste kunstschatten zijn te vinden in Florence. Ⓒ Ali Nuredini

Het Gardameer

Helderblauw water, groene bergen, tropische palmbomen en pittoreske stadjes: rondom het grootste meer van Italië is het heerlijk vertoeven. Huur een boot, bezoek de Varone waterval en grot of wandel in de Monte Baldo-bergen. De citroenboomgaarden – waar heerlijke limoncello gemaakt wordt – zijn ook een bezoekje waard. Combineer het Gardameer met Verona en Venetië tijdens deze busreis.

De Italiaanse Bloemenrivièra

Met die prachtige vakantiekiekjes zit het wel goed in de Italiaanse Bloemenrivièra. Deze kuststrook ligt aan de azuurblauwe Middellandse Zee en staat bekend om de vele kleurrijke bloemen die je overal om je heen ziet. De Rivièra dei Fiori is de ideale bestemming als je op zoek bent naar zon en zee in combinatie met idyllische dorpen en prachtige wandelroutes. Met deze reis van Bolderman naar de Italiaanse Bloemenrivièra proef je ook nog eens de Franse cultuur tijdens bezoekjes aan Monaco, Nice en Cannes.

Groene bergen, kleurrijke huizen en een azuurblauwe zee; dat vind je allemaal in Cinque Terre. Ⓒ Getty Images

Rome

De hoofdstad van Italië mag natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje. De stad is doordrenkt met geschiedenis en kunst. Van het Colosseum, Forum Romanum en Pantheon tot de Sint-Pietersbasiliek en de Trevifontein: dit wil je minstens één keer in je leven met eigen ogen kunnen bewonderen. Bezoek de verschillende musea, ga naar de Sixtijnse Kapel of loop simpelweg door de stad om de mooiste kunst te bewonderen. Fervente kunstliefhebbers kunnen een reis naar Rome combineren met Florence.

Sicilië

Op het eiland Sicilië geniet je van een uniek stuk Italië. Je herkent het gebied op de kaart als het meest zuidelijke deel van Italië aan de westkant. Een van de (letterlijke) hoogtepunten: vulkaan de Etna. De stad Palermo wordt wel eens een van de meest ondergewaardeerde steden van Italië genoemd. In de levendige stad vind je invloeden uit het mediterrane gebied én uit het Midden-Oosten. Ook Taormina en Siracusa zijn de moeite waard. Alle steden in één reis bezoeken? Dat kan met deze rondreis door Sicilië.

