Luxe suites, veel ruimte en culinair genieten: deze cruise overtreft al je verwachtingen

Wie een echte droomreis wil maken, komt al snel uit bij Regent Seven Seas Cruises. De aanbieder staat bekend om ‘de meest luxueuze vloot ter wereld’. Hieronder vijf keer waarom een trip met deze cruise echt een ongeëvenaarde ervaring is. Eentje om nooit meer te vergeten!

1. Geen mensenmassa’s

Geen massa’s mensen en lange wachtrijen, daar teken je toch meteen voor? Helemaal als je zo’n droomreis maakt! Op de Regent-schepen zit altijd een maximumaantal van 490 tot 750 gasten, zodat je voldoende privacy hebt. Alles is ruim opgezet. In de avond geniet je van gevarieerd entertainment, in de fitnesscentra kun je een-op-eenbegeleiding krijgen en zelfs bij het zwembad is volop ruimte met genoeg comfortabele stoelen.

2. Ruime suites

Je kent vast de verhalen wel van mensen die tijdens hun cruise bleken te overnachten in een piepklein kamertje zonder raam. Als je voor Regent Seven Seas Cruises kiest, slaap je hoe dan ook in een luxe, ruime suite met een marmeren badkamer, een aparte zithoek en een inloopkast met voldoende opbergruimte. De reisaanbieder staat bekend om de grote balkons; maar liefst 98 procent van de suites heeft er eentje. Verblijf je in een penthouse? Dan krijg je er butlerservice bij.

3. Geen onverwachte uitgaven

Bang dat je eenmaal aan boord torenhoge prijzen betaald voor je drankjes en excursies hoef je niet te zijn. Bij Regent krijg je alles inclusief. Geen extra kosten voor de wifi, de minibar (aangepast aan jouw smaak), de wasserette (je was wordt zelfs opgehaald en schoon, gestreken en gevouwen teruggebracht). Je kunt kiezen uit vele tientallen excursies per cruise en zelfs de fooien voor het personeel zijn inbegrepen.

4. Echt culinair genieten

Op de cruiseschepen van Regent kun je echt culinair genieten dankzij de chef-koks en sommeliers, die precies weten wat lekker eten en drinken inhoudt. Dit is all-inclusive op het hoogste niveau. Je eet waar je wilt, met wie je wilt en wanneer je wilt. Binnen of buiten, met uitzicht op zee. De ene dag dineer je romantisch in een van de vele specialiteitenrestaurants of schuif je aan bij een barbecue op het dek. De volgende dag bestel je voor het ultieme ontspanningsmoment ontbijt op bed.

5. Je horizon verbreden

Voor wie de wereld ontdekken meer is dan alleen de grenzen overgaan, is dit dé cruise. Op de schepen worden presentaties gehouden en lezingen gegeven over allerlei interessegebieden, van natuur tot architectuur. Ook kun je workshops volgen over gezondheid, leren bridgen of koken en meer ontdekken over je bestemming(en). Een ding is zeker: het is nooit saai aan boord!

Nieuwsgierig geworden naar de cruisereizen? Bezoek het kennismakingsevent van Regent Seven Seas Cruises op 15 maart in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Je kunt je aanmelden voor het ochtendprogramma of voor het middagprogramma.