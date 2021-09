Belastinggeld terug na (ver)kopen huis: lezersvragen beantwoord

Moet ik de overwaarde van mijn vorige huis gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning?

Erik: “Ja. Je moet de overwaarde gebruiken bij de aankoop van een nieuwe woning, als je tenminste over je volledige lening de hypotheekrente wil aftrekken. Dit noemen we de bijleenregeling. Gebruik je de overwaarde niet, dan mag je over dat bedrag van de lening geen hypotheekrente aftrekken. De overwaarde heeft altijd invloed op je maximale eigenwoningschuld en dus de maximale hypotheekrenteaftrek. Wil je de maximale eigenwoningschuld van je nieuwe huis berekenen? Trek de overwaarde van je oude woning (de verkoopprijs min de eigenwoningschuld en verkoopkosten) af van de aankoopprijs (inclusief aankoopkosten) van de nieuwe woning.”

Bijvoorbeeld: de overwaarde op je oude huis is € 40.000. Je koopt een nieuwe woning van € 300.000. Het deel van de lening waarover je rente mag aftrekken is dan € 260.000, namelijk € 300.000 woningwaarde minus € 40.000 overwaarde.

Ik heb de kozijnen in mijn woning laten vervangen. De kosten hiervan kan ik toch aftrekken in de belastingaangifte?

Erik: “Nee, de kosten zelf mag je niet aftrekken. Wanneer je een lening afsluit voor een verbouwing of verduurzaming, zoals het vervangen van kozijnen, mag je de rente en de financieringskosten over deze lening wel aftrekken. Bij een verbouwing moet het gaan om zaken die ‘onlosmakelijk verbonden zijn’ met het huis, zoals de aanleg van of onderhoud aan de tuin, vervanging van kozijnen, onderhoudsschilderwerk, op maat gemaakte zonneschermen of zonnepanelen op het dak. Bezoek de website van de Belastingdienst voor meer informatie.”

Ik heb mijn hypotheek overgesloten. Moet ik mijn voorlopige aanslag aanpassen?

Erik: “Het oversluiten van een hypotheek kan gevolgen hebben voor jouw voorlopige aanslag. Stap je over naar een hypotheek met een lagere rente, dan betaal je minder hypotheekrente en heb je dus minder hypotheekrenteaftrek. Als jij je maandelijkse teruggaaf niet aanpast, krijg je straks te veel terug. Het is daarom verstandig de voorlopige aanslag aan te passen en actueel te houden. Zo voorkom je dat je bij de aangifte inkomstenbelasting geld moet terugbetalen.”

Let op: soms ontkom je er niet aan om de voorlopige aanslag twee keer aan te passen. Eén keer in het jaar dat de lagere rente ingaat en één keer voor het volgende jaar, omdat je dan het hele jaar de lagere rente betaalt. Tip: je kunt de voorlopige aanslag voor het komende jaar al in december aanpassen via Mijn Belastingdienst. Mocht je ervoor kiezen de voorlopige aanslag niet twee keer aan te passen, houd er dan rekening mee dat je eventueel geld moet terugbetalen en zet dit bedrag op je spaarrekening. Zo kun je straks zonder problemen betalen.

Ik heb mijn hypotheek overgesloten. Is de boeterente die ik betaal aftrekbaar?

Erik: “In een aantal gevallen mag je inderdaad de boeterente aftrekken. Bijvoorbeeld wanneer je een extra aflossing doet op de hypotheek of tussentijds het rentepercentage aanpast. Ook wanneer je je hypotheek oversluit naar een andere kredietverstrekker mag je de boeterente aftrekken. Wanneer je de boeterente in een keer betaalt, trek je de boetrente in één keer af in de belastingaangifte over het jaar waarin je de boeterente hebt betaald. Betaal je de boeterente niet in een keer, maar tijdens de resterende looptijd van de hypotheek? Dan kun je de hogere rente jaarlijks in de belastingaangifte aftrekken.”

Bijvoorbeeld: een hypotheek van € 300.000 wordt overgesloten naar een andere bank. De verschuldigde boeterente is € 6.000. Van deze hypotheek heb je € 20.000 gebruikt voor de aankoop van een auto. De aftrekbare boeterente is nu € 5.600 (€ 6.000 x € 280.000/€ 300.000).

Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl/koopwoning.