Razendsnel pakketjes in huis: ‘De logistieke lat ligt hoog in Nederland’

Wat zijn de belangrijkste trends rondom e-commerce en de logistiek die daarbij hoort?

„Afgezien van het feit dat de kwaliteit van levering omhoog gaat – de klant pikt geen ’verkeerde pakketjes’ meer – eisen we allemaal meer keuzevrijheid. Sommigen willen liever een afhaalpunt dan thuisbezorging, anderen sturen aan op bezorgen op afspraak. Dat betekent dat een online winkel idealiter niet meer met één pakketbezorger werkt, maar de klant meerdere opties biedt.

Voorraadbeheer is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest: heel veel orders gingen in rook op doordat een webwinkel te weinig voorraad had. Daar wordt nu veel in geïnvesteerd. Bedrijven huren data-experts in: wat ga ik de komende weken of maanden veel verkopen? En waar moet ik mijn logistiek op inzetten? Webwinkels gaan niet voor niets met platforms in zee: veelal omdat ze de logistiek geweldig op orde hebben en omdat ze een hoop voorraad kwijt kunnen in de magazijnen.”

Is logistiek de afgelopen jaren een vorm van marketing geworden?

„Ja, absoluut. Je kunt je als webwinkel onderscheiden met een snelle en betrouwbare bezorging. Die winkels moeten kritisch op zichzelf zijn: hoe snel ben ik? Hoeveel pakketjes krijg ik retour? Wat kan ik daartegen doen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn percentage ’perfecte leveringen’ omhoog gaat?

Op logistiek gebied moet je minstens zo goed zijn als je concurrent. Anders ben je snel klaar. Vergis je niet, de logistieke lat ligt bijzonder hoog in Nederland: ’vandaag bestellen, morgen leveren’ begint de norm te worden. Wat dat betreft is de klant in de loop der jaren behoorlijk verwend geraakt.”

Walther Ploos van Amstel: „Ik voorspel dat de zakelijke markt de komende jaren gaat exploderen, juist vanwege die snelle internationale leveringen.”

Is er wat die snelle levering betreft een groot verschil met andere landen?

„Ja, we zijn in Nederland enorm snel. In andere West-Europese landen zie je dat het toch nog vaak twee tot vijf dagen duurt. Wat ik wél zie, is dat internationale leveringen een geweldige vlucht hebben genomen. Het is ongekend hoe snel je een pakketje krijgt bezorgd vanuit bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. Dat komt doordat grote platforms als Alibaba of Amazon de voorraden in groten getale verplaatsen.

Ik voorspel dat de zakelijke markt de komende jaren gaat exploderen, juist vanwege die snelle internationale leveringen. Consumenten kopen over het algemeen in het binnenland, maar zakelijke klanten laten zich niet belemmeren door grenzen. In Europa is die markt ook nog eens versneld door EU-wetgeving, die ervoor heeft gezorgd dat productcodes uniform zijn. Tien jaar geleden zag je dat ieder potje verf z’n eigen productcode in de groothandel had. Dat ligt nu anders. De markt is transparanter geworden. Je kunt makkelijker iets uit het buitenland halen. Zakelijke klanten hoeven niet meer naar fysieke groothandels, maar bestellen hun kantoorartikelen online. Als ik een webwinkel had, zou ik me op de zakelijke markt oriënteren.”

Waar ligt de grens van leversnelheid?

„Je hebt bedrijven in grote steden die binnen het uur leveren. Daar ligt dus nóg een grote kans voor webwinkels: levering aan lokale klanten. Als fysieke winkel of webwinkel kun je zeggen: ik werk alleen nog maar in bepaalde regio’s, puur omdat ik dan snel kan zijn. Of dan ga je met een platform als bol.com in zee en laat je de bestellingen dicht bij huis leveren door een lokale fietskoerier, of een ander bedrijf dat binnen een of twee uur kan bezorgen. Deze local-to-local-benadering appelleert ook nog eens aan de groeiende vraag naar duurzaamheid. Wat is beter dan een bestelling die op de fiets wordt bezorgd?”

Hoe duurzaam is het om pakketjes op zo’n grote schaal te verplaatsen tot aan de voordeur?

„Het is heel simpel: de consument die zich zorgen maakt over het milieu, moet mijns inziens niet zelf met de auto naar de winkel gaan. Zo’n bezorgbusje met grote voorraden bespaart misschien wel vijftig autoritten naar de winkel. Mensen zien vaak niet wat er níet meer is, ze zien enkel dat de hele straat vol bestelbusjes staat. Die vervoersmiddelen worden natuurlijk ook steeds duurzamer: ze rijden volledig elektrisch, zijn kleiner en we proberen de logistiek zo op orde te krijgen dat er steeds minder nutteloze kilometers tussen zitten.”

