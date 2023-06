‘Wij zaten in Spanje en thuis werden de sieraden gestolen’

Een paar weken naar Spanje, daar hadden Anja en haar toenmalige partner zich flink op verheugd. Ze hadden hun huis, een maisonnettewoning op de bovenste etage, met een gerust hart achtergelaten. “We hadden anti-inbraaksloten, de buren hielden een oogje in het zeil en vrienden gaven de katten te eten, dus er kwamen elke dag wel even mensen in huis”, vertelt Anja.

Maar in de laatste vakantieweek, net voor thuiskomst, ging het toch mis. “De buren ontdekten de inbraak en belden de politie. Blijkbaar waren de dieven via een luik naar het dak van de woning geklommen en op ons balkon gesprongen. Daar hadden ze het raam van de douche eruit gesneden, het enige raam wat geen anti-inbraakslot had. De politie zei later: ‘Ze moeten het hebben geweten’.”

Weggestopt in de kast

De tv was kapot en er was wat apparatuur weg. Heel vervelend, dacht Anja, maar gelukkig spullen die je opnieuw kunt aanschaffen. “Je kon zien dat ze het hele huis door waren gegaan en overal tussen hadden zitten snuffelen. Vreselijk vond ik het, dat gevoel dat ze zomaar aan al je persoonlijke dingen hebben gezeten.”

Ze was helemaal ontroostbaar toen ze ontdekte dat de dieven het sieradendoosje hadden meegenomen. “Dat stond uit het zicht, in de kast, maar ze hadden het toch gevonden. Er zat goud in van mijn toenmalige partner; een schakelarmband, ketting en wat ringen. En dus de oorbelletjes die ik van mijn moeder had gekregen. Ze waren maar van zilver, dus ze hadden totaal geen waarde. De emotionele waarde was wél heel groot.”

Altijd bewaard

“Ik weet het nog zo goed”, zegt ze terugdenkend aan toen ze de oorbellen cadeau kreeg. “Ik was twaalf jaar en mocht eindelijk gaatjes in mijn oren. Daarna gaf mijn moeder - mijn vader was al overleden toen ik zes jaar was - me de oorbelletjes, die symbolen bevatten van geloof, hoop en liefde. Ik had in de jaren erna wel meer oorbellen, en andere sieraden, gekocht of gekregen, maar deze had ik altijd bewaard. Toen mijn moeder overleed, bedacht ik me al dat ik ze zou doorgeven als ik zelf een dochter zou krijgen.”

Anja heeft twee dochters en intussen ook een kleindochter. “Ik blijf het lastig vinden dat ik zoiets bijzonders niet meer kan doorgeven. Zij zouden het ook heel waardevol hebben gevonden om nog iets van hun (overgroot)oma te hebben.”

Spannend moment

Voor Anja is de thuiskomst na een vakantie nog altijd een spannend moment. “Het eerste wat ik doe, is checken of er iets is gebeurd. Je gevoel van veiligheid verandert door zo’n situatie.”

De buit van toen is nooit meer teruggevonden. “De politie zei meteen al dat ik niet al te veel moest hopen. De kans is groot dat de dieven de oorbellen snel hebben weggegooid, omdat ze toch niks waard waren. Dat vind ik wel een verdrietig idee; voor mij waren ze onvervangbaar.”

Veilig in een externe kluis

