Zo krijg je als ondernemer snel meer financiële ruimte

Tienduizenden ondernemers hebben inmiddels een financiering geregeld buiten de grootbanken om. Om bijvoorbeeld een verbouwing te bekostigen, of een investering te doen om de groeipotentie van het bedrijf gestalte te kunnen geven. Kosten gaan nu eenmaal voor de baten uit en een financiering regelen bij de bank strandt nogal eens bij de voordeur.

Pand herfinancieren

Een snelle en gemakkelijke manier om financiering voor je bedrijf vrij te spelen is het bij Mogelijk herfinancieren van je bedrijfspand. Veel ondernemers zijn in het bezit van een (deels) afgelost pand en dankzij de overwaarde is er de mogelijkheid om werkkapitaal te verkrijgen. Wie de zogeheten quickscan doet, weet al binnen 48 uur welke som er geleend kan worden. De daadwerkelijke financiering kan dan vaak binnen een week geregeld zijn.

Je hebt als ondernemer in principe ook de mogelijkheid een rekening-courant te krijgen, als je aan de voorwaarden van de kredietverstrekker voldoet. “Maar dat is vaak duurder dan een vastgoedfinanciering”, weet Annemieke Schoonderwoerd. Zij is een van de oprichters van Mogelijk dat kapitaal van private investeerders samenbrengt met ondernemers die behoefte hebben aan extra liquide middelen.

Snel en oprechte interesse

Klanten van Mogelijk prijzen de oprechte interesse in hun verhaal, de tijd die Mogelijk aan hen besteedt en de snelle manier van werken. De oprichters - en de meeste investeerders die aan het bedrijf zijn verbonden - zijn zelf ondernemer (geweest) en weten dat die snelheid prettig en soms noodzakelijk is. Als ondernemer wil je immers door en niet verzanden in ellenlange procedures. Bij Mogelijk weet je meestal al binnen twee dagen waar je qua lening aan toe bent.

Dat de snelheid en persoonlijke werkwijze dankbaar worden omarmd, blijkt – behoudens de talloze positieve reacties - uit de immense groei die Mogelijk doormaakt. Het bedrijf dat is ontstaan vanuit behoefte van ondernemers, heeft in 7 jaar tijd voor ruim 4000 panden van Nederlandse ondernemers de financiering geregeld. In totaal ging het daarbij om een bedrag van meer dan een miljard euro.

Financiering biedt mogelijkheden

Het werkt eigenlijk heel eenvoudig: “Als je een pand hebt dat (bijna) vrij is van hypotheek dan kun je dat laten herfinancieren en zodoende kapitaal vrijmaken”, zegt Schoonderwoerd. “Bijvoorbeeld om machines aan te schaffen, voorraden te financieren, het pand te verduurzamen of een overname te doen.”

Bij Mogelijk kan er boetevrij worden afgelost, waardoor er veel flexibiliteit is. Daarbij is het een voordeel dat de looptijd van de financiering vaststaat wat ondernemers zekerheid van financiering biedt. Dit in tegenstelling tot bij een rekening-courant, waarbij de looptijd variabel is en ieder moment kan worden ingetrokken.

Ben je een ondernemer die belangstelling heeft in een financiering, of ben je gewoon nieuwsgierig naar welke som er geleend kan worden door herfinanciering van je bedrijfspand? Doe dan hier de quickscan.