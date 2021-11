Deze sneaker heb je vast nog niet in je kast (maar wil je wel)

Nou, genoeg flauw gedaan. We hebben het hier natuurlijk niet over een echte sneaker, maar over eentje van Lego. Omdat de blokjes allang niet meer alleen bij kids in trek zijn, zet de Deense steentjesbouwer vol in op bouwsets die de belevingswereld van ons als volwassenen raken. Met sets over onder meer films, tv, muziek en reizen, maar ook met enkele verrassende uitstapjes. Zoals de Lego Adidas Originals Superstar sneaker-bouwset.

Ware kunstobjecten

Meer dan veertig procent van alle Lego-bouwers van 35 jaar en ouder breekt z’n set na afwerking nooit meer af, maar zoekt een mooie plaats in huis om deze te etaleren. In het assortiment dat gericht is op volwassenen heeft de Deense speelgoedfabrikant daarom heel wat bouwsets zitten die, nadat het laatste steentje is gezet, verder door het leven kunnen als ware kunstobjecten. Zoals een afbeelding van Mickey Mouse die je zo aan de muur kunt hangen. Of een vleugelpiano die via een app ook muziek afspeelt, een twintigste-eeuwse typmachine naar het model dat Lego-stichter Ole Kirk Kristiansen ooit nog heeft gebruikt, of de Infinity Gauntlet, van booswicht Thanos uit de Marvel-films. Meestal zetten bouwers dat eindresultaat in een boekenkast of op een commode. Maar er is nu dus ook een Lego-bouwset die je als sneakerfan in je schoenenkast kan zetten.

Run D.M.C

Afgelopen zomer lanceerde Lego namelijk samen met Adidas een Lego-versie van de klassieke Originals Superstar-sneaker van de Duitse sportartikelenfabrikant. Dat is een model dat al in 1969 op de markt kwam. Maar sinds rapgroep Run D.M.C. ze in de vroege eighties op het podium begon te dragen, is het een blijvend icoon van de hiphopcultuur.

Die status wordt nu gevierd door de twee fabrikanten met twee producten: een sneaker met Lego-elementen van Adidas, en een bouwset van Lego waarmee een model van de Adidas-schoen kan worden nagebouwd.

De bouwset bevat alle kenmerkende elementen van de Superstar-sneaker, met onder meer de driezwarte strepen, rubberen ‘shelltoe’-versteviging vooraan, het beschermende lipje aan de hiel en de goudkleurige biezen. Het model is 27 centimeter lang, 12 centimeter hoog en 9 centimeter breed.

Icoon

“Ik was een kind van de jaren 80 en groeide op in de jaren 90, dus ik weet wat voor icoon de Superstar-sneaker is in de street art-cultuur”, zegt Florian Müller, Senior Designer bij Lego. “Omdat schoenen heel organische objecten zijn, gemaakt van flexibel materiaal dat ook verschillend oogt bij ieder persoon, was het een uitdaging om dat te vertalen naar het van nature vierkante en blokkige Lego-systeem. Maar uit de samenwerking kwamen waardevolle inzichten over hoe schoenen worden gemaakt.”

En die samenwerking leverde dus de Lego Adidas Originals Superstar sneaker-bouwset op. Ok, nog een keer flauw doen dan: wel af en toe even poetsen hè.