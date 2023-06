Gat in Afsluitdijk om vissen te helpen

“Nederland is altijd een voorloper geweest op het gebied van waterwerken”, weet mariene bioloog Belinda Burtonshaw van de Waddenvereniging. “Maar de Afsluitdijk maakt het vissen vrijwel onmogelijk om heen en weer te trekken tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. En dat terwijl de zogeheten trekvissen zowel zout als zoet water nodig hebben om te overleven. De nieuwe Vismigratierivier moet dat probleem verhelpen. Dit project is zó bijzonder: Nederland laat zien dat het nog steeds koploper is als het gaat om innovatieve oplossingen op het gebied van water.”

Zout en zoet

Een stukje achtergrond over de vissen: net als trekvogels zijn er veel vissoorten die onze Waddenzee slechts in bepaalde seizoenen of periodes bezoeken. Burtonshaw: “Vissen zoals zeeforel, zalm en spiering zijn op een bepaald moment in hun leven afhankelijk van zoet water. Ze komen daar om te overwinteren, zich voort te planten of om zich te voeden. De paling is een mooi voorbeeld: die wordt geboren in de Sargassozee en steekt de Atlantische Oceaan over om in zoet water op te groeien. Zodra hij geslachtsrijp is, steekt hij opnieuw de oceaan over, om zich in de Sargassozee voort te planten en daarna te sterven.”

De Waddenzee moeten we volgens Burtonshaw dan ook zien als een soort internationale snelweg waar veel vissoorten ergens gedurende hun levenscyclus langskomen. De Afsluitdijk maakt het trekvissen echter vrijwel onmogelijk om zich te verplaatsen tussen Waddenzee en IJsselmeer. “Toen in 2010 de gesprekken over de vernieuwing van de Afsluitdijk begonnen, opperde de Waddenvereniging het idee van de Vismigratierivier: een rivier die, dwars door een gat in de Afsluitdijk, het zoute met het zoete water moest verbinden.”

Belinda Burtonshaw: „Met dit project laat Nederland zien dat het nog steeds koploper is als het gaat om innovatieve oplossingen op het gebied van water.” Ⓒ Mijke Bos / Waddenvereniging

Baanbrekend idee

Het is te danken aan een gift van de Nationale Postcode Loterij dat dit baanbrekende idee überhaupt vorm kon krijgen. Burtonshaw: “Het was een goed idee, maar het was nog nooit eerder uitgevoerd. De Postcode Loterij was de eerste die met een gift van ruim 2 miljoen euro liet zien dat ze in dit bijzondere project geloofden. Daarna volgde meer steun en kon het plan verder worden uitgewerkt.”

Dat was geen eenvoudige klus: “Het IJsselmeer is onze zoetwater-buffer, daar mag dus geen zout water bij. Dat is opgelost door van de Vismigratierivier een heel lange, kronkelige rivier te maken. Zo kunnen de vissen er doorheen zwemmen en langzaam aan de overgang van zout naar zoet water wennen, maar er komt geen zout water in het IJsselmeer.”

Ook de laatste kilometer van de rivier werd uiteindelijk gefinancierd door de Postcode Loterij met een gift van nog eens ruim 5 miljoen euro. “Daarmee was het verhaal rond. In 2020 werd gestart met het maken van een gat in de Afsluitdijk, dat is inmiddels af. In 2025 is de rivier klaar en kunnen de eerste vissen er doorheen gaan zwemmen.”

Iets terugdoen

Dankzij onze Nederlandse expertise op het gebied van water kunnen we de natuur dus weer herstellen, nadat deze uit balans werd gebracht door diezelfde waterwerken. Burtonshaw: “Door menselijke invloeden – baggeren, dijken, visserij, scheepvaart – holt de biodiversiteit in de Waddenzee achteruit. Trekvissen zijn van groot belang voor de gehele voedselketen. Ze worden gegeten door vogels, zeehonden en andere vissoorten. De Vismigratierivier helpt straks zeker 11 verschillende soorten trekvissen, wat een positief effect heeft veel andere plant- en diersoorten. Mooi om met dit bijzondere project iets terug te doen voor de natuur.”