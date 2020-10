Van opdrachten zoeken, naar freelancers vinden

Op het moment dat Josca enkele jaren geleden een carrièreswitch wilde maken, had ze nog niet echt een vastomlijnd plan. “Ik dacht laat ik eens kijken wat ik in mijn vrije tijd doe en wat voor werk ik doe. Dat bleek niet echt te matchen. In mijn vrije tijd was ik veel bezig met organisatorische en managementachtige functies in het verenigingsleven. Die kant moest ik dus op. Maar wel als freelancer, want ik had al sinds 2006 zelf de touwtjes in handen met mijn eigen agentschappen en webwinkels.”

Gratis

Maar hoe vind je de eerste opdrachtgevers? Na wat googlen stuitte Josca op freelance platform Jellow. “En dat was gratis!”, lacht ze. “Dus Nederlander als ik ben, schreef ik me in. Het duurde even voor het op gang kwam, maar uiteindelijk kreeg ik met grote regelmaat een opdracht in mijn mailbox. Wat me opviel was dat ik altijd leuk contact had met de mensen van Jellow en de potentiële opdrachtgevers. Ook als ik niet op het aanbod inging.”

Bij haar huidige opdrachtgever liep Josca tegen bepaalde zaken aan waar anderen meergeschikt voor zijn. Toen kwam de vraag: waar vind ik de beste freelancers? “En weer schakelde ik Jellow in. Binnen een korte tijd vond ik tien goede kandidaten waar ik uit kon kiezen. Het freelance platform is eigenlijk gewoon ideaal voor beide partijen.”