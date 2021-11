Hongerpandemie kost miljoenen kinderlevens: zo kun je helpen

Maar liefst 5,7 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar zijn zeer ernstig ondervoed. Zonder directe hulp zullen deze kinderen overlijden. De verwachting is dat dit aantal alleen maar zal stijgen. Nu actie ondernemen, is dus – letterlijk – broodnodig. De grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld, Save the Children, roept iedereen in ons land op om een (symbolisch) bordje bij te zetten.

Feestdagen: een bordje extra

Terwijl wij in Nederland langzaam maar zeker gaan uitkijken naar de feestdagen, sterven er ergens anders ter wereld kinderen aan honger. Dat geeft een machteloos gevoel, met name omdat de meesten van ons graag willen helpen, maar de vraag is: hoe doe je dat?

“Met 10 euro, wat ook de prijs van een ‘bordje extra’ aan een gedekte feesttafel ongeveer is, kunnen wij een week lang een gezin voorzien van basisvoedsel”, vertelt Martine Bergwerff, noodhulp coördinator bij Save the Children. “Wij leveren voedsel in gebieden waar door een natuurramp of conflict voedseltekort is. Ook zorgen we steeds vaker voor financiële steun in noodsituaties, zodat gezinnen zelf voedsel kunnen kopen.”

Chronische ondervoeding

Save the Children doet meer dan alleen acute voedselvoorziening. “Het geld dat wij ophalen met donaties kunnen families ook gebruiken om bijvoorbeeld hun land te bewerken, zodat ze hun gezin van eten kunnen voorzien. Ook zorgen we dat gezinnen voorlichting krijgen over zaken als hygiëne, borstvoeding, gewassen verbouwen en veehouderij,” aldus Bergwerff.

Wereldwijd zijn 149 miljoen kinderen chronisch ondervoed. Zij krijgen structureel te weinig voedzaam eten binnen per dag. De coronacrisis, waardoor veel mensen hun baan verloren, en ook de klimaatverandering maken dat er een hongerpandemie dreigt op vele plekken ter wereld. De combinatie covid, conflict en klimaat maakt zodoende veel meer slachtoffers door ondervoeding vergeleken met eerdere jaren.

“Chronische ondervoeding heeft een levenslange impact op kinderen”, weet Annegré de Roos, Voeding & Voedselzekerheid adviseur bij Save the Children. „De kinderen blijven kleiner en hun immuunsysteem is zwakker, wat hen meer vatbaar maakt voor ziektes. Hun hersenen ontwikkelen zich minder goed, waardoor ze slechter op school presteren en later minder kansen op de arbeidsmarkt hebben. Ondervoeding is dus niet alleen funest voor de kinderen zelf, maar ook voor hun toekomst en de gehele samenleving op de lange termijn. We moeten daarom nu actie ondernemen.”

Langste feesttafel van Nederland

Wie deze feestdagen de tafel dekt, kan er dus voor kiezen de tafel ook symbolisch te dekken voor kinderen en hun families die in hongersnood leven. Aanschuiven voor een voedzame maaltijd zou natuurlijk voor ieder kind vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. De plek waar je wordt geboren of opgroeit, bepaalt dat. Het doel van Save the Children is daarom om dit jaar digitaal de langste feesttafel van Nederland te maken, met zoveel mogelijk extra symbolische bordjes, zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen helpen.”

Deze feestdagen dekken we dus de tafel voor iedereen: ook voor kinderen en hun families voor wie een goede maaltijd niet vanzelfsprekend is. Dek jij ook de tafel met een bordje extra in de vorm van een donatie?