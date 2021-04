Renate Gerschtanowitz deelt ‘luie’ beautyroutine

Ze zou haar beautyroutine omschrijven als ‘lui’. Nu ze ouder wordt, ziet presentatrice Renate Gerschtanowitz (41) wel dat er ‘iets meer onderhoud’ nodig is. Maar daar heeft ze zeker geen dertig potten crème voor nodig. Maar wat dan wel?

“Ik ben er nooit echt goed in geweest”, zegt Renate over haar beautyrituelen. “Als twintiger was het ook niet zo nodig, toen hing alles er vanzelf goed bij. Als dertiger ging ik iets meer aandacht besteden aan mijn huid en nu, als veertiger, zie ik wel dat er wat extra onderhoud nodig is. Dan vraag ik me ‘s ochtends toch even af hoe lang het die dag duurt voordat de boel weer een beetje is rechtgetrokken.”

Geen fillers en botox

Niks mis trouwens met dat ouder worden, vindt Renate. “Je kunt er niet tot je 70e uit blijven zien als 23, dat weten we allemaal. Ik vind het ook niet nodig om een poging daartoe te doen met behulp van fillers, botox of andere cosmetische ingrepen. Maar hoe ouder ik word, hoe vaker ik wel denk: oh, ik moet wel íets doen.”

Rimpels voorkomen, hoeft niet meer. “Ze zitten er toch al!” Maar de boel een beetje vertragen, is fijn, zegt ze. “Ik geloof niet in dure crèmes, maar wel in bepaalde stoffen die de huid verbeteren. Daar let ik op als ik een verzorgingsproduct koop.” Sinds een jaar is ze het gezicht van Oslo Skin Lab. Ze ging met het Noorse merk in zee nadat ze eerst vijf maanden lang hun product The Solution had uitgeprobeerd.

Boost voor de huid

“Ik wilde niet zomaar mijn gezicht aan een product verbinden”, legt ze uit. ‘Ik heb twee keer - voordat ik begon en na de proefperiode - een huidscan laten maken. Daaruit bleek dat de lijntjes bij mijn ogen en op mijn voorhoofd 59 procent minder diep waren geworden. Het is natuurlijk geen wondermiddel wat je gezicht in één keer straktrekt, maar het geeft je huid echt een boost. Zelf merkte ik het ook aan de conditie van mijn haar, mijn nagels en aan mijn bovenbenen die gladder werden. En je bent nooit te oud om ermee te beginnen: mijn moeder is 66 jaar en ook bij haar zie je effect!”

Check hieronder de 5 tips van Renate:

Maak je gezicht altijd schoon

“Ik ben niet zo van de serumpjes en de crèmetjes. En ik wil al helemaal geen dertig potten crème in de badkamer met stoffen erin waarvan ik nog nooit heb gehoord. Wat ik wel belangrijk vind, is mijn huid schoonmaken. Ik haal altijd mijn make-up eraf voordat ik ga slapen.”

Versterk je huid van binnenuit

“Het is een feit dat als je eind twintig bent de aanmaak van collageen minder wordt, waardoor je huid steeds minder elastisch wordt. Uit onderzoek blijkt dat door het gebruik van de collageenpoeder van Oslo Skin Lab de elasticiteit van de huid toeneemt, rimpeldiepte afneemt en cellulite minder zichtbaar wordt. Ik roer ‘s ochtends een zakje poeder door mijn koffie of thee en ik ben klaar. Het is vrij van geur- en smaakstoffen, dus in principe kun je het overal doorheen doen. Mannen zouden dit trouwens ook kunnen gebruiken. Mijn eigen man (presentator Winston Gerschtanowitz - red.) doet dat niet, want die is zo mogelijk nog luier dan ik als het gaat om huidverzorging.”

Vergeet de zonnebrandcrème niet

“Hier was ik zelf heel slecht in. Jaren gebruikte ik niks, maar daar ben ik van teruggekomen. Nu zorg ik dat ik op mooie lente- of zomerdagen altijd een zonnebrandcrème op mijn gezicht smeer.”

Onderhoud je lichaam met liefde

“En daarmee bedoel ik: niet te krampachtig doen. We worden ons steeds bewuster van wat we op onze huid smeren en in onze mond stoppen. Dat is goed. Ik let ook op mijn voeding en zorg ervoor dat ik genoeg beweeg, maar ik drink niet de hele dag groene thee. Ik houd ook van een borrel met kaasjes.”

Blijf lachen!

“Zo zonde als je uit angst voor rimpels niet meer breeduit durft te lachen. Lachen maakt iedereen knapper!”

Oslo Skin Lab met korting

Je kunt The Solution los bestellen, maar wie Oslo Skin Lab member wordt, is voordeliger uit. Bovendien krijg je dan elke vier weken vrijblijvend een nieuwe voorraad van The Solution in de brievenbus. Je gebruikt elke dag één zakje poeder. Wil je even pauzeren of helemaal stoppen? Dat is zo geregeld, je zit nergens aan vast. Zelf uitproberen? Kijk dan snel op de website voor meer informatie en gebruik de code VROUW50 om 50 procent korting te krijgen op de eerste verpakking van het membership!