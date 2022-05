Vakantie in Nederland: 3 fijne plekken om écht te ontspannen

Speciaal voor het 60-jarige bestaan van Golden Tulip heeft de bekendste hotelketen van ons land dit jaar speciale arrangementen samengesteld in wel héél fijne hotels. Want wie jarig is, trakteert, zo redeneert het Nederlandse bedrijf dat inmiddels zo’n 200 hotels in 40 landen heeft.

Of je nu graag in een historisch stadscentrum wil shoppen of liever de bossen induikt, Golden Tulip stelde 13 afwisselende arrangementen samen waarin je onbezorgd kunt genieten. Bij de meeste arrangementen is een heerlijk diner inbegrepen. Lekker boeken dus, die minivakantie. Wij lichten drie opties voor je uit.

Luxe in voormalig fabriekspand

Midden in het levendige centrum van Helmond, op slechts 900 meter van het treinstation, ligt het Golden Tulip West Ende. De ideale ligging voor als je van stedentrips houdt: Eindhoven, met de oude Philips-fabrieken en het bruisende Strijp S, ligt op een kwartiertje rijden met de auto. Duik je liever de natuur in? Bij het hotel kun je een fiets huren voor de mooiste tochten door Helmond en omgeving, zoals nationaal park ‘De Groote Peel’.

Het heerlijke 4-sterrenhotel is gehuisvest in een prachtig gerestaureerd 19e-eeuws gebouw dat voorheen een fabriek was. Met fijne kamers met Auping-bedden, eigen badkamers en suites met jacuzzi. Bij Brasserie Rubenshof smul je van internationale gerechten met verse en lokale ingrediënten.

Kamers met zeezicht

Fan van het strand en de uitgestrekte Nederlandse kustlijn? Op de perfecte locatie aan de boulevard van Noordwijk ligt hotel Golden Tulip Noordwijk Beach. Een geweldige uitvalsbasis voor lange strandwandelingen of een spontane zomerse duik in zee. Van de 82 kamers hebben er 34 een fenomenaal uitzicht op zee – de andere bieden zicht op het dorp Noordwijk.

Extra leuk: als onderdeel van het 60-jarig bestaan kun je in elke hotellobby van Golden Tulip een selfie maken voor een billboard en uploaden op de actiewebsite www.goldentulip60jaar.nl. Wie weet win je een van de vijf glimmende Golden Tulip City bikes. Kun je de volgende keer met je eigen fiets terug naar de kust!

Monumentaal Art Deco pand

Zin in het goede bourgondische leven? Ga naar Zuid-Limburg! Het 3-sterrenhotel Golden Tulip Inn Heerlen City Centre is gevestigd in het centrum van Heerlen. De perfecte uitvalsbasis om lekker te winkelen, terrasjes te pakken en rond te struinen.

Het hotel is gevestigd in een monumentaal Art Deco pand uit 1920, vlakbij het Thermenmuseum en Wereldtuinen Mondo Verde. Het is het oudste hotel van de stad en een Rijksmonument. Overnacht in een van de hippe kamers en geniet van het lekkere eten – binnen twee dagen ben je weer helemaal opgeladen.

Meer informatie over de arrangementen vind je op www.goldentulip60jaar.nl