Fabian kreeg na nemen van ontslag een ijskoude verrassing

Dat viel Fabian dan toch nog akelig koud op z’n dak. Twee jaar was hij in dienst van de ijssalon annex lunchroom. In die vrij korte tijd heeft hij met veel plezier ijs geschept, koffiegezet en klanten blij gemaakt. Ook in de beperkende coronatijd. Juist die beperkingen waren de reden dat Fabian toch ging uitkijken een andere baan.

Toen Fabian (22) een leuke uitdaging vond bij een comedyclub als assistent-bedrijfsleider, zegde hij zijn baan in de ijssalon op. Een mooie stap voor zijn carrière maar ook een beetje jammer want hij had het erg naar zijn zin gehad. En de vele klanten ook. Op zonnige dagen hadden er ook opvallend veel meisjes in de rij gestaan als Fabian werkte.

IJskoude surprise

Als je stopt bij een werkgever, wordt keurig netjes je contract beëindigd en ontvang je je laatste loon. Althans, zo had Fabian dat al eerder bij een vertrek meegemaakt. Maar de laatste verrekening van zijn werkgeefster was een ijskoude surprise. Zijn werkgeefster verrekende namelijk veel meer min-uren dan hij meende te hebben. Min-uren zijn de uren die minder lang worden gewerkt dan dat afgesproken is in het contract.

Het verrekenen van zijn min-uren op zich was voor hem niet het probleem. Daar had Fabian met zijn bazin nog afspraken over gemaakt toen hij een jaar in dienst was. Maar zijn werkgeefster kwam uit op ongeveer 140 min-uren, wat staat voor een aanzienlijk bedrag. Hoe kon zij op zo’n hoog aantal uren komen en kon dit zomaar?

In strijd met de cao

Zijn werkgeefster vond natuurlijk van wel. Ze had er ook nog een heel verhaal omheen: Fabian had het simpelweg aan zichzelf te wijten, hij had tenslotte ontslag genomen. Hij had die min-uren zelf opgebouwd en niet zelf meer ‘weggewerkt’. Zijn bazin gaf daarbij ook nog aan dat zij in die twee jaar dienstverband elke werkdag te weinig tijd had ingehouden voor pauzes. Dat mag zij nu dan alsnog ‘rechttrekken’, toch?

Terecht dat Fabian met zijn zaak bij mij aanklopte, want hoe zit dat juridisch nu precies? Wat moet Fabian nu wel of niet accepteren? Ik kon hem al snel geruststellen. Hier zat voor zijn werkgeefster een verraderlijk addertje onder het gras. Het verrekenen van min-uren, tussentijds of bij einde dienstverband, is in strijd met de horeca-cao. Ze zijn dus ten onrechte verrekend. En daar doet het werken in een seizoenbedrijf als een ijssalon niets aan af. En ook de onzekerheid van de coronacrisis niet.

Afspraak met werkgeefster is nietig

Fabian had dus gewoon een sterke zaak en de kantonrechter was het roerend met ons eens. Die oordeelde dat de afspraak die Fabian na een jaar met zijn werkgeefster had gemaakt over het verrekenen van min-uren, nietig is. Maar ook aan het einde van het dienstverband mogen de min-uren niet verrekend worden en die pauze-uren al helemaal niet. En dat was echt geweldig nieuws, want dat scheelde ruim 1.500 euro.

Het oordeel van de kantonrechter pakte zelfs nóg feestelijker uit voor Fabian: hij heeft namelijk ook nog recht op een flink bedrag aan vakantiegeld. Wat was Fabian opgelucht, en wat was ik blij voor hem. Hij kon lekker verder in zijn nieuwe baan. Zonder die vervelende financiële nasmaak.

Sean Witteveen

